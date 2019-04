"Osebe, ki so bile v stiku s primerom ošpic, obvestimo čim prej" #video

Pretekli konec tedna so v dežurnih ambulantah Zdravstvenega doma Ljubljana po navedbah UKC Ljubljana obravnavali dva bolnika z ošpicami, ki sta se po neuradnih informacijah STA nedavno mudila v Rusiji in Nemčiji.

Obstaja možnost okužbe

V čakalnici je bilo okoli 200 pacientov in njihovih svojcev, ki so čakali na obravnavo. Kot so za STA pojasnili na NIJZ, so med potencialnimi okuženimi že izločili vse, ki so bili rojeni pred letom 1960 in je verjetno, da so bolezen že preboleli.

Pri preostalih pa obstaja možnost, da so se okužili z virusom ošpic, če jih že niso preboleli ali niso bili dvakrat cepljeni, navaja Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ). Služba nujne medicinske pomoči in urgenca Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) sta Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje (NIJZ) že posredovali sezname čakajočih bolnikov, ki jih zdaj obveščajo o možnosti okužbe in ukrepih.

"Osebe, ki so bile v stiku s primerom ošpic, obvestimo čim prej," pojasnjujejo na inštitutu. Če imajo telefonske številke bolnikov na seznamu, jih kličejo, sicer uporabijo elektronski naslov ali po pošti, pravijo. "Uporabimo tisto, kar je na voljo."

Pozor, če opazite znake okužbe, ostanite doma Foto: Getty Images Na NIJZ opozarjajo, da naj bolniki ob pojavu značilnih bolezenskih znakov - to so vročina, vnetje očesnih veznic, nahod, kašelj in značilen rdečkast izpuščaj - o tem po telefonu takoj obvestijo izbranega osebnega zdravnika in ostanejo doma. Za dodatne informacije, navodila in pojasnila glede ukrepov po stiku z virusom ošpic 20. in 21. aprila v čakalnici urgence v UKC Ljubljana je na telefonski številki 031 646 617 od ponedeljka do petka med 9. in 16. uro na voljo epidemiolog NIJZ.



Virus ošpic se prenaša po zraku s kužnimi kapljicami, ob kašljanju in kihanju ter posredno prek kljuk in predmetov, kjer so končale kapljice okuženih. Od okužbe do simptomov običajno preteče od 10 do 12 dni, v tem času pa imate možnost, da bolezen preprečite s cepljenjem.



Zelo pomembno je vedeti, da je oseba kužna že štiri dni pred pojavom izpuščaja. Zapleti pri obolenju se pojavijo pri vsakem tretjem otroku, in sicer vnetje srednjega ušesa, pljučnica. Eden na tisoč zbolelih lahko dobi vnetje možganov ali celo umre.

NIJZ svetuje: Cepljenje je najboljša preventiva

Ob tem primeru je, tako NIJZ, še kako pomembno splošno zavedanje, da z rednim cepljenjem poskrbimo za preventivne ukrepe. Najpomembnejši cilj cepljenja je učinkovita zaščita posameznika pred boleznijo - še posebej v času razsajanja ošpic.

Kot navajajo na NIJZ, se posameznik s cepljenjem zavaruje pred številnimi, pogosto nevarnimi in nalezljivimi boleznimi, ki ne zaščitijo le posameznika, temveč družbo.

V Sloveniji zadnja epidemija pred dvema desetletjema

Foto: Reuters Pri nas letno obravnavajo le nekaj primerov, precepljenost pa je na visoki ravni. "Glede na razmeroma visoko precepljenost, je večje širjenje ošpic v Sloveniji za zdaj malo verjetno," je za Siol.net povedala epidemiologinja Marta Grgič Vitek.

V Sloveniji so bile ošpice vrsto let najpogostejša bolezen, po letu 1968, ko so uvedli obvezno cepljenje proti tej bolezni, pa je število obolenj začelo upadati. Zadnjo epidemijo smo imeli v Sloveniji med letoma 1994 in 1995, v zadnjih letih pa odkrijemo le nekaj primerov na leto.

Unicef: Porast primerov ošpic je alarmanten

Po podatkih Unicefa približno 169 milijonov otrok med letoma 2010 in 2017 ni prejelo prvega odmerka cepiva proti ošpicam, kar je več kot 21 milijonov otrok letno. Foto: Thinkstock Kot poroča NIJZ, v državah z visokimi in s srednjimi dohodki kljub dokazanim prednostim cepljenja narašča število necepljenih otrok. Po najnovejših podatkih je v državah z visokimi dohodki precepljenost s prvim odmerkom cepiva proti ošpicam 94-odstotna, z drugim odmerkom pa 91-odstotna.

Čeprav so Združene države Amerike na vrhu seznama držav z visokim dohodkom, pa v njih med letoma 2010 in 2017 največ otrok ni bilo cepljenih s prvim odmerkom cepiva, in sicer več kot 2,5 milijona. Sledita Francija z več kot 600 tisoč in Velika Britanija z več kot 500 tisoč necepljenih dojenčkov v istem obdobju, poroča Unicef.

V prvih treh mesecih letošnjega leta je bilo po vsem svetu prijavljenih več kot 110 tisoč primerov ošpic, kar je skoraj 300 odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Približno 110 tisoč oseb, večinoma otrok, je zaradi ošpic umrlo v letu 2017, kar je 22 odstotkov več kot leto prej, navaja Unicef.

Unicef ob začetku svetovnega tedna cepljenja sporoča, da je tak porast primerov ošpic alarmanten. Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je letos dvom o cepljenju razglasila kot eno največjih groženj javnemu zdravju.

Za zaščito otrok pred ošpicami sta potrebna dva odmerka cepiva. Zaradi pomanjkanja dostopa do cepljenja, slabih zdravstvenih sistemov, pa tudi neupravičenega strahu in dvomov o cepivih je bila leta 2017 globalna precepljenost s prvim odmerkom cepiva proti ošpicam 85-odstotna, kljub rasti prebivalstva pa se v zadnjem desetletju ni bistveno spremenila. Globalna precepljenost z drugim odmerkom cepiva je veliko nižja, in sicer 67-odstotna. Svetovna zdravstvena organizacija priporoča prag 95-odstotne precepljenosti, da bi dosegli tako imenovano kolektivno zaščito, navaja Unicef.