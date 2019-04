Na urgenci bolnik z ošpicami: potencialno je okuženih tisoč ljudi

V soboto dopoldne in nedeljo popoldne je bil v čakalnici nujne medicinske pomoči UKC Ljubljana bolnik z ošpicami. Pri okoli tisoč obiskovalcih, ki so se z bolnikom istočasno zadrževali v čakalnici ljubljanske urgence, obstaja možnost, da so se okužili z virusom ošpic, če jih še niso preboleli ali niso bili dvakrat cepljeni, so opozorili na NIJZ.

Potencialno je okuženih tisoč obiskovalcev, ki so med vikendom obiskali prostore urgence, a v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana ne pričakujejo velikega izbruha ošpic. V UKC Ljubljana so ob tem ponovno opozorili, da je obremenitev prostora zaradi prenosa sobotne dežurne službe Zdravstvenega doma Ljubljana v klinični center prevelika. Prostori ljubljanske urgence pa so trenutno še bolj obremenjeni zaradi prenove. Vsi bolniki in obiskovalci morajo zato čakati v enotni čakalnici.

Služba nujne medicinske pomoči in urgenca UKC sta Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje (NIJZ) že posredovali sezname čakajočih bolnikov, ki bodo o možnosti okužbe in ukrepih obveščeni pisno na domači naslov.

Za dodatne informacije, navodila in pojasnila glede ukrepov po stiku z virusom ošpic 20. in 21. aprila v čakalnici urgence v UKC Ljubljana, je na telefonski številki 031 646 617 od ponedeljka do petka med 9. in 16. uro na voljo epidemiolog NIJZ.

Zadnja epidemija v Sloveniji med letoma 1994 in 1995

Foto: STA V zadnjem obdobju se je po svetu zelo povečala obolelost z ošpicami. Pri nas letno obravnavajo le nekaj primerov, precepljenost pa je na visoki ravni. "Glede na razmeroma visoko precepljenost je večje širjenje ošpic v Sloveniji za zdaj malo verjetno," je prepričana epidemiloginja Marta Grgič Vitek.

Na sploh se je število primerov ošpic po svetu v začetku letošnjega leta s primerljivim obdobjem lani povečalo za petkrat (z nekaj več kot 28 tisoč primerov na 112 tisoč primerov).

V Sloveniji so bile ošpice vrsto let najpogostejša bolezen, po letu 1968, ko so uvedli obvezno cepljenje proti tej bolezni, pa je število obolenj začelo upadati.

Zadnjo epidemijo smo imeli v Sloveniji med letoma 1994 in 1995, v zadnjih letih pa odkrijemo le nekaj primerov na leto.

