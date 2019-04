Je Slovenija pripravljena na izbruh epidemije ošpic? #video

Pred prihajajočimi prazniki in dopustniškimi selitvami narodov se bo resno povečala nevarnost okužb z ošpicami. V Evropi je kar nekaj žarišč, ošpice razsajajo severno in južno od nas, med drugim tudi v Avstriji in Makedoniji. Nekoč najbolj pogosta bolezen pri nas bi lahko v Slovenijo prišla z množico delavcev, ki delajo v tujini in bodo iz osrednje Evrope potovali domov na Balkan in nazaj, v tujini pa bo v prihodnjih dneh tudi veliko Slovencev.

Po poročanju Svetovne zdravstvene organizacije naj bi se število ošpic že tretje leto zapored močno povečalo. Samo med letošnjim januarjem in marcem je bilo za 300 odstotkov več okužb kot lani, položaj pa ni nič boljši niti v državah blizu Slovenije, so poročali v oddaji Danes na Planetu.

Ošpice zajele ves svet

Makedonci se namreč v zadnjih dneh spopadajo s pravo epidemijo. Bolnih je kar tisoč ljudi, od tega 600 posameznikov zbolelo v zadnjem tednu. Sosednja avstrijska Koroška je zabeležila tri primere ošpic. V zadnjih mesecih vedno več lokalnih izbruhov naštevajo tudi v Franciji, Italiji, Grčiji in Romuniji. Enako je na robu in v bližini Evrope ter tudi na drugih celinah.

V Ljubljani je precepljenost 91- odstotna. Foto: Thinkstock

Marta Grgič Vitek z Nacionalnega inštituta za javno zdravje pojasnjuje, da smo vedno ogroženi. "Pravzaprav niti ne vemo, kdo prihaja. V nekaterih državah je precepljenost bistveno slabša, to se pravi, da smo vedno ogroženi," je poudarila in dodala, da je pomembno samo to, da je v državi prisotna visoka precepljenost, tako da se, če pride kdo z ošpicami, te ne širijo med prebivalstvo.

Cepivo ni učinkovito pri vseh

Pediater in infektolog Marko Pokorn pravi, da so bile ošpice "uvožene" in da so "Slovenci zboleli v tujini in jih prinesli sem". Precepljenost v Sloveniji je 93-odstotna, med regijami izstopa Ljubljana s skoraj 91 odstotki. Cepivo je učinkovito, ne pa 100-odstotno pri vseh. O tem, zakaj zdravilo ni povsem učinkovito, Pokorn pravi, da še vedno ostaja del prebivalstva, ki se ne cepi, zato lahko virus še vedno naprej kroži.

V New Yorku izredne razmere

Trenutno v New Yorku veljajo izredne razmere v nekaterih delih Brooklyna, zato so za tamkajšnje prebivalce uvedli obvezno cepljenje, v nasprotnem primeru tvegajo kazen v vrednosti tisoč dolarjev. Župan New Yorka Bill de Blasio je dejal, da se izbruh ošpic širi. "Imamo že skoraj 300 primerov okužb, večinoma v Brooklynu. Gre za ogromen porast. Leta 2017 smo imeli le dva primera ošpic v New Yorku. Razmere so zelo resne," je povedal župan.

Zaradi ošpic imajo v New Yorku razglašene izredne razmere. Kazen za necepljenje znaša 1000 dolarjev (približno 890 evrov, op.p.) Foto: Pixabay

V ZDA kazni ali celo zaprtje grozijo tudi nekaterim judovskim šolam in vrtcem, če bodo še naprej sprejemali učence, ki niso cepljeni proti ošpicam. Zato pozivajo k cepljenju. Rigoroznih ukrepov se lotevajo tudi v Italiji. Starši necepljenih otrok, mlajših od šest let, ne morejo vpisati v vrtec oziroma so otroci iz vrtcev izključeni. Cepljenje proti desetim boleznim je obvezno do 16. leta starosti, sicer jim grozi kazen 500 evrov. Podobno je tudi pri nas, so še poročali na Planetu.