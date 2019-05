Tudi v Sloveniji kazni za starše necepljenih otrok?

Zdravstveni minister Aleš Šabeder namerava do konca leta na sejo vlade dostaviti predlog novele zakona o nalezljivih boleznih. Na ministrstvu bodo preučili tudi možnost, da bi sledili vzoru nemških in italijanskih kolegov, ki so okrepili sankcije za starše necepljenih otrok. Ti na ministrstvo letno naslovijo okrog tisoč vlog za opustitev cepljenja, večina je zavrnjenih.

Tik pred prvomajskimi prazniki so v slovenskih bolnišnicah obravnavali tri bolnike z ošpicami. S precej večjim obsegom ponovnega pojava težke bolezni se ukvarjajo v bližnjih državah, kjer so zato nekatere vlade že ukrepale.

Evropska politika proti anticepilcem

V ospredju ofenzive politikov zahodnih držav proti anticepilcem so prepovedi vpisa necepljenih otrok v vrtce in šole ter tudi finančne kazni. Foto: Pixabay V Nemčiji so v prvih dveh mesecih letošnjega leta zaznali 170 primerov ošpic, kar je po poročanju tamkajšnjih medijev znaten porast glede na prejšnja leta. Minister za zdravje Jens Spahn je posledično v začetku maja predstavil osnutek zakona, ki predvideva obvezno cepljenje otrok proti ošpicam. Necepljene otroke bi izključili iz vrtca, starši necepljenih osnovnošolskih otrok pa bi morali plačati do 2.500 evrov kazni. Prepovedi vpisa v šolo zakon ne predvideva, saj je osnovna šola po zakonu obvezna, medtem ko obiskovanje vrtca ni.

Medtem ko je predlog nemškega ministra še v obravnavi, je njegova italijanska kolegica Giula Grillo letos začela z izvajanjem predlani sprejetega zakona, ki državljane obvezuje k cepljenju proti 12 boleznim, otrokom pa prepoveduje vstop v šole in vrtce, če ne prinesejo dokazila o cepljenju. V Italiji in tudi v Franciji, kjer so nedavno prav tako sprejeli zakon, ki prepoveduje vpis v vrtce, se je v prvih mesecih letošnjega leta število primerov ošpic več kot podvojilo (v obeh državah med sto in 170 primerov mesečno).

Sredi aprila so v Severni Makedoniji po 960 primerih ošpic razglasili epidemijo te bolezni, zaradi katerih je bilo hospitaliziranih 70 otrok. Sedem jih je bilo sredi aprila v kritičnem stanju, trije dojenčki so umrli. Njihov inštitut za javno zdravje j, da bi zaščitil najmlajše, starost za cepljenje proti ošpicam spustil z 12 na šest mesecev.

SMC prepozna...

Tudi pri nas Nacionalni inštitut za javno zdravje že dlje časa opozarja na zniževanje precepljenosti proti ošpicam, ki lahko prinesejo precej zdravstvenih zapletov, v določenih primerih pa so lahko tudi smrtno nevarne. "Varna" precepljenost je pri 95 odstotkih, pri nas pa je ponekod - kot kaže zgornji graf, je najbolj problematična Ljubljana - že pod to mejo (okrog 90 odstotkov).

SMC je lani februarja vložila predlog novele, ki bi okrepila nadzor in tudi sankcije (necepljene otroke bi evidentirali, za starše, ki ne bi želeli cepiti, bi uvedli obvezno izobraževanje, otrok, ki ne bi bili cepljeni zaradi nemedicinskih razlogov, ne bi mogli biti vpisani v javne vrtce oziroma javnofinancirane zasebne vrtce). A stranka Mira Cerarja je predlog vložila februarja in zaradi padca vlade ni dočakal parlamentarne obravnave. Je pa sprožil protest Združenja za naravni razvoj, ki meni, da je delež necepljenih otrok v Sloveniji majhen in da je problem, ker ne spremljamo stranskih učinkov cepljenja.

...bo Šabeder Šarcu poslal podoben predlog?

V programu dela za letošnje leto, pripravljenem v času ministra Sama Fakina, je predvidena tudi prenova zakona o nalezljivih boleznih, ki ureja obvezno cepljenje. Fakinov naslednik Aleš Šabeder, ki se v teh tednih ukvarja predvsem s kadrovskimi razmerami v zdravstvu, načrtuje, da bo novelo zakona o cepljenju na vladi predstavil v decembru.

Na vprašanje, ali razmišljajo o kakšnem podobnem ukrepu kot Nemci in Italijani, so nam na ministrstvu odgovorili, da bo "omenjeno področje celovito urejeno v novem zakonu o nalezljivih boleznih, kjer bomo skupaj s stroko proučili tudi te možnosti". Ali bo Šabeder sledil predlogu SMC, tako še ni jasno.

Predlog Milojke Kolar Celarc, ki bi zaostril kazni za necepljenje otroke, lani zaradi padca vlade ni dočakal parlamentarne obravnave, trenutni zdravstveni minister Aleš Šabeder pa načrtuje, da bo predlog v vladno obravnavo poslal do konca leta. Ali bo tudi on predlagal strožje kazni, ni znano. Foto: STA

Čedalje več vlog za opustitev cepljenja

Starš, ki ne želi cepiti svojega otroka, mora na ministrstvo vložiti predlog za opustitev cepljenja, dokument, v katerem mora obrazloži, zakaj otrok ne more biti cepljen. Enak predlog vloži tudi pediater, če ima strokovno utemeljitev, zakaj nekega otroka ne more cepiti (po zakonu o nalezljivih boleznih so možni zdravstveni razlogi alergije na sestavine cepiva, resen neželen učinek cepiva po predhodnem odmerku istega cepiva in bolezen ali zdravstveno stanje, ki je nezdružljivo s cepljenjem).

Na ministrstvu za zdravje pravijo, da so v zadnjih petih letih prejeli "veliko število" teh predlogov in da število "močno narašča", pri čemer pa več kot 95 odstotkov vlogo posredujejo starši otrok, v ostalih primerih pa otrokov izbrani pediater.

"V letu 2014 je bilo prejetih 348 vlog, v letu 2015 388 vlog, v letu 2016 594 vlog, v letu 2017 1.214 vlog, v letu 2018 1.071 vlog."

V začetku letošnjega leta pa se je po navedbah ministrstva števila vlog zmanjšalo. Na ministrstvu ocenjujejo, da je to morda posledica komunikacijske kampanje ministrstva ali pa pojava ošpic.

Foto: Infografika: Andreja Lončar

Nepopolne vloge staršev

Ministrstvo za zdravje prednostno obravnava vloge podane s strani pediatrov, medtem ko so vloge, podane s strani staršev, večinoma nepopolne - brez ustrezne zdravstvene dokumentacije in strokovne utemeljitve, pravijo na ministrstvu.

Če je vloga nepopolna, ministrstvo pozove vlagatelje k dopolnitvi vlog, nato pa te posreduje Komisiji za cepljenje, ki na podlagi zdravstvene dokumentacije poda strokovno mnenje o opustitvi oziroma neopustitvi cepljenja ali več cepljenj.

Evidenc nimajo, a na ministrstvu ocenjujejo, da komisija odobri približno odstotek vlog za opustitev sicer obveznih cepljenj.