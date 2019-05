Ladja, ki je bila zaradi ošpic v karanteni, zapustila pristanišče

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V ZDA so letos zabeležili več kot 700 primerov ošpic, kar je najvišje število v zadnjih 25 letih.

Križarka Freewinds, ki so jo zaradi izbruha ošpic dali v karanteno, je zapustila pristanišče na karibskem otoku Sveta Lucija, so danes poročali lokalni mediji. Glede na navedbe zdravnice članico posadke, ki je zbolela za ošpicami, zdravijo na ladji.

Potniška ladja s 300 ljudmi na krovu naj bi odplula proti karibskemu otoku Curacao.

Zdravnica Marlene Fredericks James je potrdila, da je članica posadka zbolela za ošpicami in da so jo izolirali na ladji, kjer jo tudi zdravijo. Bolezen so odkrili v torek.

Član obalne straže na Sveti Luciji je za ameriški NBC potrdil, da gre za ameriško ladjo Freewinds, ki je v lasti scientološke cerkve.

