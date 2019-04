Na urgenci z okuženima z ošpicami: pošto je dobila po štirih dneh #argument #video

Četrtega maja, ko mineta dva tedna od preplaha zaradi bolnika z ošpicami v največji slovenski bolnici, bo jasno, ali je Slovenija tik pred epidemijo te nalezljive bolezni. Zaradi nizke precepljenosti Slovencev, bi do takrat za ošpicami lahko zbolelo še do 20 oseb. Skupaj z okuženim je bilo namreč istočasno na urgenci še dvesto drugih. Po pošti so prejeli obvestilo o možni okužbi in o tem, da se morajo za preprečitev bolezni cepiti v roku 72 ur, a Maruša Penzeš, gostja v oddaji Argument, se čudi nad izbiro načina obveščanja, saj je to obvestilo po pošti prejela štiri dni po stiku z okužbo.

Zadnjo epidemijo ošpic smo imeli v Sloveniji leta 1995. V Srbiji je bilo samo lani 19 smrtnih primerov. V Evropski Uniji pa samo v prvem polletju 31, poročajo v oddaji Argument na Planetu.

Čeprav se bolezen začne nedolžno, podobno močnejšemu prehladu, z vročino, kašljem, utrujenostjo in vnetimi očmi, so ošpice smrtonosne.

Pri ošpicah pride do zapletov pri nekje 20 do 30 odstotkih okuženih. Največkrat gre za vnetje srednjega ušesa, lahko pride do pljučnice, zelo redko pa celo do vnetja osrednjega zivčevja. Vzrok za smrt je največkrat ravno pljučnica.

Obvestilo o možnosti okužbe so obiskovalci urgence prejeli po navadni pošti

Med bolniki, ki je bila z enim od okuženih moških na ljubljanski urgenci v stiku v nedeljo zvečer, je bila tudi Maruša Penzeš. S strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je, tako kot približno dvesto drugih, po pošti prejela obvestilo o okužbi z navodili. V obvestilu je bilo med drugim zapisano tudi to, naj oseba, ki ošpic še ni prebolela ali bila cepljena z dvema odmerkoma, čimprej pride na cepljenje.

Penzeševa meni, da je enkrat najverjetneje bila cepljena, glede na to, da pa otroške knjižice, ki so jo imeli ljudje, rojeni pred letom 1980, ni našla, ne more oceniti, ali je prejela tudi drugi odmerek cepiva.

Penzeševa je rojena leta 1972, zato ne more biti prepričana o tem, ali je prejela dva odmerka cepiva. Dva so namreč prejeli tisti, rojeni od leta 1979 naprej.

Obvestilo je Maruša Penzeš prejela šele četrti dan po stiku z okužbo, v njem pa je zapisano, da mora cepivo prejeti najkasneje 72 ur po okužbi, saj kasneje cepivo morda ne bo več preprečilo bolezni. Foto: Planet TV

Ko je prejela obvestilo po pošti, je poklicala na NIJZ in prejela informacijo, da najverjetneje ni prejela dveh odmerkov. Prav tako dveh odmerkov ni prejel njen mož, ki je bil na urgenci v istem času, zato se bosta v petek zjutraj oba zglasila na cepljenju.

"Roka 72 ur nismo zamudili po lastni krivdi, čeprav se je napetost pri nas stopnjevala od trenutka, ko je informacija o okužbi prišla v jasvnost. Čudi me, da smo obvestilo prejeli po pošti, glede na to, da se vsak, ki pride na urgenco, vpiše v register in hkrati navede tudi kontaktno telefonsko številko. Iz tega razloga bi pričakovala, da bi lahko uporabili tudi malo bolj sodoben način obveščanja, ki bi bil učinkovitejši in hitrejši," je povedala Penzeševa.

V oddaji Argument so se soočili zagovorniki in nasprotniki cepljenja

V oddaji Argument so temo komentirali tudi Marta Grgič Vitek z NIJZ, gostje pa so bili še upokojena pediatrinja in velika zagovornica cepljenja Jasna Čuk Rupnik, Norma Korošec iz gibanja Glas za otroke in družine, ki trdi, da so cepiva nevarna in tekaški trener Urban Praprotnik, ki je bil nekoč zagovornik proste izbire staršev o cepljenju, a je kasneje mnenje spremenil.

Pogovarjali so se o naslednjih temah:

1. Kako močni so pri nas nasprotniki cepljenja? Številni slovenski starši se poglabljajo v stranske učinke, ki jih zadnje študije zanikajo. So cepiva varovalka ali grožnja?

2. Je čas, da država zaostri zakon? Tudi pri nas je bil na mizi predlog po vzoru Italije, da necepljen otrok ne bi mogel več v javni vrtec. A prejšnja, Cerarjeva vlada, tik pred volitvami tega predloga ni izglasovala. Kaj pa nova vlada?

3. Kako resno Sloveniji grozijo ošpice? Precepljenost je nizka, najnižja je prav v naših največjih mestih.

