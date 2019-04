V ZDA našteli rekordno število primerov ošpic

Ameriški Center za nadzor nad nalezljivimi boleznimi (CDC) je letos zabeležil že 695 primerov ošpic v 22 zveznih državah. To je največ od leta 2000, ko je bila ta izredno kužna bolezen v ZDA praktično izkoreninjena, so opozorili.

Največ primerov so zabeležili v zvezni državi New York, kjer je izbruh koncentriran v soseskah ultra ortodoksnih judovskih skupnostih v Brooklynu. Mestne oblasti so tam odredile obvezno cepljenje.

Naraščanje okužb z ošpicami je posledica naraščajočega globalnega gibanja proti cepljenju v bogatih državah, ki jo je Svetovna zdravstvena organizacija označila za največjo grožnjo globalnemu zdravju. Ljudje verjamejo lažnim novicam o tem, da cepivo povzroča različne bolezni, pri otrocih pa avtizem. CDC priporoča cepljenje vseh oseb, starejših od leta dni, razen tistih, ki so ošpice že preboleli, ker so imuni.

Bolezen leta 2000 praktično izkoreninjena

Cepivo za ošpice je v ZDA na voljo od leta 1960 in je varno in učinkovito, zaradi česar je bila bolezen leta 2000 praktično izkoreninjena, so poudarili. Nato pa so se začele med ljudmi širiti dezinformacije glede cepiva in leta 2014 so našteli 667 primerov bolezni.

Od leta 2000 so zaradi ošpic v ZDA umrle le tri osebe, kar je izključno posledica učinkovitosti cepiva. Leta 1958, ko cepljenja še ni bilo, so našteli 763.000 bolnih in 552 mrtvih. Letos smrtnega primera še ni bilo.

CDC sicer opozarja ljudi naj upoštevajo pozive k cepljenju, ne le proti ošpicam, ampak tudi proti drugim boleznim. V New Yorku, kjer je z ošpicami od oktobra lani zbolelo 390 ljudi, so oblasti določile kazen 1000 dolarjev za tiste v ogroženih predelih Brooklyna, ki se ne bodo cepili. Doslej so izrekli 12 kazni.