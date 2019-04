Zaradi suma ošpic hospitalizirali bolnika

V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana so potrdili, da so zaradi suma ošpic hospitalizirali osebo na infekcijski kliniki. Gre za tujega državljana, ki se je vrnil iz tujine, dogodek ni povezan s primeroma konec prejšnjega tedna, so sporočili iz UKC. Podrobnosti bodo še danes pojasnili predstavniki NIJZ.

Zaradi dobre in pravočasne oskrbe v ambulanti Zdravstvenega doma (ZD) Ljubljana je bilo tokrat tveganju izpostavljeno bistveno manj oseb in ni prišlo do mešanja bolnika z infektivnimi boleznimi s tistimi, ki zdravniško pomoč iščejo zaradi drugih težav.

Če bi oboleli namesto na delovni dan pomoč poiskal na dela prost dan, bi moral obiskati dežurno ambulanto ZD Ljubljana, ki kljub izraženim opozorilom še naprej deluje v prostorih UKC Ljubljana, so še navedli.

Podrobnosti o novem primeru ošpic bodo na Nacionalnem inštitutu za varovanje zdravja (NIJZ) pojasnili v izjavi za medije ob 17. uri.

Pred kratkim obravnavali dva primera

V splošni nujni medicinski pomoči ZD Ljubljana, ki deluje v prostorih UKC Ljubljana so namreč konec minulega tedna obravnavali dva bolnika z ošpicami. Eden od teh je po podatkih NIJZ prišel v stik z okoli 200 bolniki v tamkajšnji čakalnici, ki bi lahko bili potencialno okuženi. Te so po pošti tudi obvestili o možnosti okužbe z ošpicami in ustreznih ukrepih.

Po informacijah NIJZ sta okužbo bolnika prinesla iz tujine, domnevno iz Nemčije in Rusije. To sta bila prva letos zabeležena primera ošpic pri nas. Lani je bilo v Sloveniji devet primerov ošpic, leto pred tem pa osem.

Kako prepoznamo bolezen?

Virus se prenaša po zraku s kužnimi kapljicami, ob kašljanju in kihanju ter posredno prek kljuk in predmetov, kjer so končale kapljice okuženih.Od okužbe do simptomov običajno preteče od 10 do 12 dni, nato pa se pojavijo visoka telesna temperatura, kašelj, vnetje očesnih veznic, zelo prepoznaven je tudi kožni izpuščaj za ušesi, od koder se nato razširi po obrazu in vratu.Zelo pomembno je, da je oseba kužna že štiri dni pred pojavom izpuščaja.

Zapleti pri obolenju se pojavijo pri vsakem tretjem otroku, in sicer vnetje srednjega ušesa, pljučnica. Eden na tisoč zbolelih lahko dobi vnetje možganov ali celo umre.