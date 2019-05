Ladja zaradi ošpic v karanteni

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Potniško ladjo za križarjenje, domnevno v lasti scientološke cerkve, so v pristanišču na karibskem otoku Sveta Lucija dali v karanteno, saj so pri osebi na krovu odkrili ošpice.

"Ocenili smo, da je ustrezna odločitev, da nikomur ne dovolimo izkrcanja," je povedala predstavnica lokalne zdravstvene službe. Dodala je, da v sodelovanju s Panameriško zdravstveno organizacijo in karibsko agencijo za javno zdravje ugotavljajo, kako bi bilo najbolje nadalje postopati.

Pojav ošpic na krovu, domnevno pri članu posadke ladje, so odkrili v torek. Na krovu naj bi bilo skupno okoli 300 ljudi. Ladja nosi ime Freewinds, kakor se imenuje ladja za križarjenje v lasti scientološke cerkve. Slednja zadeve še ni komentirala.

V ZDA so letos zabeležili več kot 700 primerov ošpic, kar je najvišje število v zadnjih 25 letih. Največ primerov so zabeležili v zvezni državi New York, kjer je izbruh koncentriran v soseskah ultra ortodoksnih judovskih skupnostih v Brooklynu.