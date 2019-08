WHO: V svetu letos že trikrat več primerov ošpic

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Število primerov ošpic se je v svetu v prvih sedmih mesecih letos skoraj potrojilo v primerjavi z enakim obdobjem lani, je v torek opozorila Svetovna zdravstvena organizacija (WHO). To je tudi najvišje zabeleženo število primerov od leta 2006.

Letos so do konca julija zabeležili 364.808 primerov ošpic, lani so jih v enakem obdobju 129.239. Število primerov je zaskrbljujoče tudi zato, ker domnevajo, da se registrira le enega od desetih primerov.

Zelo nalezljive ošpice se lahko prepreči z dvema dozama cepiva, ampak so pri WHO v zadnjih mesecih zabeležili povečano nezaupanje v cepiva in opozarjajo pred upadanjem stopnje precepljenosti.

Največ primerov ošpic so sicer letos zabeležili v Demokratični republiki Kongo, Madagaskarju in Ukrajini. V Madagaskarju so v prvi polovici leta zabeležili 127.500 primerov, a po nacionalni kampanji cepljenja število okužb upada.

Hujše izbruhe so med drugim zabeležili še v Angoli, Kamerunu, Čadu, Kazahstanu, Nigeriji, Filipinih in na Tajskem.

Tudi v ZDA so opazili porast, saj so letos imeli 1164 primerov ošpic, lani pa so imeli v celem letu 372 primerov. V Evropi so letos zabeležili skoraj 90.000 primerov ošpic, lani pa 84.462.