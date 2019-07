Apartmaji na Hrvaškem dražji kot lani: najvišje cene so v srednji Dalmaciji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Povprečna oglaševana cena dnevnega najema apartmaja v celotni južni slovenski sosedi, torej ob obali in v celinskem delu, je bila v letošnji sezoni 67 evrov oziroma približno štiri evre več kot lani.

Foto: Ministrstvo za javno upravo

Cene dnevnega najema apartmaja ob hrvaški obali so v letošnji poletni sezoni odvisno od regije za dva do osem odstotkov višje kot lani, je pokazala analiza oglasnega portala Njuškalo. Najvišja povprečna cena je bila z 79 evri v srednji Dalmaciji, sledili sta Istra z 72 evri in širše območje Kvarnerja z 71 evri.