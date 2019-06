Preklicali so jim rezervacijo, krivdo pa naprtili njim #video

Sanjski bazen, ki je v resnici majhen dotrajan jacuzzi. Rajska plaža, ki je v realnosti bolj podobna smetišču. Ali pa razkošni apartmaji, ki so pravzaprav le soba s kopalnico, pa še to je treba deliti z drugimi. To je le nekaj primerov prevar, s katerimi ponudniki turističnih namestitev zavajajo turiste. Mojstrov manipuliranja na platformah, kot je na primer Booking, ni malo. Kako se jim lahko izognete?

Ne samo enkrat, pri rezervaciji apartmaja na Hrvaškem so se v dobrem tednu pojavile kar tri težave. "Trikrat je šlo za to, da so apartma, ki smo ga mi rezervirali na Bookingu, že prej ali pozneje oddali in so nam potem rezervacijo preklicali," je povedal Janez Zalaznik.

Kriva je bila dvojna rezervacija, ne plačilna kartica

Dobili so obvestilo, da je kartica zavrnjena, pozneje pa se je izkazalo, da je pravzaprav kriva dvojna rezervacija. "Če se pojavi dvojna rezervacija, potem ti je nastanitev dolžna zagotoviti drug apartma. Če pa ti rečejo, da tvoja kreditna kartica ni veljavna ali da plačilo ni bilo uspešno, potem pa prevalijo vso odgovornost nate," je pojasnil Zalaznik.

Evropski potrošniški center priporoča, da ob rezervaciji shranite posnetke zaslona posameznih korakov rezervacije, vključno z opisom storitve. Slabo izkušnjo z Bookingom ima tudi gospa, ki ni hotela biti imenovana. "Bile so slike, pisala je cena in to naj bi bil apartma. Kuhinja, kopalnica, kakor da je vse v tistem apartmaju. Potem smo prišli tja in vidimo sobo in kopalnico. V resnici smo si rezervirali sobo s kopalnico, slike pa so bile čisto druge," je povedala.

Naredite čim več fotografij, da bo pritožba uspešna

Če namestitev ni takšna, kot je bila oglaševana, je treba na kraju narediti čim več fotografij, s katerimi vam bo pozneje lažje ob pritožbi in uveljavljanju vaših pravic, česar naša sogovornica ni izkoristila. Kot je povedala Anica Horvat, so rezervirali apartma s klimo, dobili pa so apartma brez klime, brez kuhinje, samo eno sobo z majhno kopalnico.