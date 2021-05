Ali EU lahko doseže izpustitev Protaseviča?

Opozicijski aktivist Roman Protasevič po aretaciji "ugrabljenega" letala še vedno ostaja priprt v Minsku, medtem pa Evropska unija razpravlja in sprejema sankcije proti Belorusiji. Ali lahko doseže izpustitev 26-letnika in njegove partnerke in kakšne mehanizme ima na voljo? Odgovarja Ana Bojinović Fenko, izredna profesorica na katedri za mednarodne odnose Fakultete za družbene vede meni.

Pred štirimi dnevi so beloruske oblasti preusmerile letalo Ryanaira, ki je letel iz grških Aten v litovsko Vilno in ga s pomočjo lovca mig-19 prisilile, da je pristal na letališču v Minsku. Vse pod pretvezo, da gre za varnostno grožnjo na letalu, kasneje pa so aretirali opozicijskega blogerja Romana Protaseviča, ki je še zdaj v priporu.

V vmesnem času je v javnost prišel še posnetek priznanja Protaševiča, da je organiziral "množične nemire v Minsku, a naj bi po mnenju opozicije nastal pod prisilo. Evropa in številne ostale države po svetu so ostro obsodile potezo Belorusije, ki jo vodi Aleksander Lukašenko in so potezo označili za državno ugrabitev in celo terorizem.

Maver: Lukašenko Evropski uniji sporočil, da je popolnoma "impotentna

Belorusija je letalo Ryanaira preusmerila na letališče v Minsku. Kot je pred dnevi za Siol povedal politični analitik in poznavalec razmer v Belorusiji Aleš Maver, je Lukašenko z ugrabitvijo letala poslal signal tudi Evropski uniji, da je popolnoma "impotentna": "To je zdaj že vsaj drugi tak signal v zadnjih dveh mesecih. Prvi je bil marca letos, ko je zaprl praktično celotno vodstvo poljske manjšine v Belorusiji," meni Maver.

Protasevič in njegova partnerka sta še vedno v priporu v Minsku, kjer mu zaradi obtožb organizacije množičnih nemirov grozi do 15 let zapora.

Evropska unija in ZDA sta v preteklih dneh sprejele niz sankcij proti Belorusiji. Tako so voditelji članic EU že v ponedeljek pozvali k prepovedi prometa v zračnem prostoru EU za beloruska letala in uporabo evropskih letališč. Prav tako so pozvali letalske družbe v EU, naj se izogibajo preletom nad Belorusijo. Številne evropske družbe so se že odločile za to.

Belorusija tudi na dnevnem redu zunanjih ministrov

Izpustitev Protaseviča in sankcije proti Belorusije so bile danes tudi tema pogovorov na srečanju zunanjih ministrov v Lizboni, vendar za zdaj razen pozivov za takojšno izpustitev opozicijskega aktivista Protaseviča in njegove partrnerke, niso dosegli.

"Ugrabitev letala in aretacija dveh potnikov sta nekaj povsem nesprejemljivega. Začeli bomo razpravljati o uvedbi sektorskih in gospodarskih sankcij," je ob prihodu na neformalno zasedanje dejal visoki zunanjepolitični predstavnik unije Josep Borrell.

Kako lahko EU doseže izpustitev?

Foto: STA Ali lahko Evropska unija s svojimi mehanizmi in dejanji doseže, da Protaseviča izpustijo? Ana Bojinović Fenko, izredna profesorica na katedri za mednarodne odnose Fakultete za družbene vede meni, da je odziv EU primeren.

"Je skladen z vrednotami in s cilji zunanje politike EU in sorazmeren z zunanjepolitičnimi sredstvi, ki jih ima EU na voljo, da prizadene belorusko vlado. Neugoden vidik je ta, da ukrep zaprtja zračnega prostora držav članic EU za Belorusijo pomeni omejitev možnosti potovanja tudi za prebivalstvo, ne le izgubo za belorusko letalsko družbo. Izguba bo tudi na strani letalskih družb s sedeži v EU, tako da ta negativna ekonomska sankcija zelo jasno izraža predanost EU k podpori gibanja za demokracijo v Belorusiji," pojasnjuje Bojinoviće Fenkova.

Ob tem dodaja, da obstajajo še druga sredstva zunanje politike, ki jih ima EU na voljo, naprimer diplomatska sredstva.

"V tem oziru se EU lahko odziva prek svojih članic v drugih mednarodnih institucijah, kjer je Belorusija članica in zavezana k spoštovanju norm, na primer v OVSE in v Svetu Evrope. Možnost, ki je manj verjetna, je diplomatski pritisk držav sodelujočih v Vzhodnem partnerstvu na pobudo EU, saj je ruski vpliv v tej interesni sferi trenutno zelo močan," meni.

"Strategija učinkuje na dolgi rok"

Bojinović Fenkova opozarja, da promocija normativnih zunanjepolitičnih ciljev, kot so demokracija, spoštovanje človekovih pravic, temeljnih svoboščin in vladavina prava, ki jo izvaja Evropska unija, ne more biti izvedena in dokončana z enim dejanjem.

Zahodne članice Varnostnega sveta ZN so po posvetovanjih za zaprtimi vrati danes obsodile prisilni pristanek letala Ryanair v Belorusiji in aretacijo do beloruskih oblasti kritičnega novinarja ter zahtevale mednarodno preiskavo pod vodstvom Mednarodne organizacije za civilno letalstvo (ICAO). Foto: Reuters

"Evropska unija namreč kot zagovornica, promotorka in zgled za liberalno demokracijo in svoje vrednote večinoma uporablja strategijo mehke moči, to je prepričevanje, oblikovanje dnevnega reda v mednarodnih institucijah in privlačnost. Ta strategija učinkuje na dolgi rok," dodaja.

Evropska unija zgoraj omenjeno strategijo dopolnjuje tudi z drugimi zunajpolitičnimi taktikami, kjer uporablja strategijo trde moči oziroma prisiljevanja.

"V primeru Belorusije prebivalstvo že vrsto let želi demokratične spremembe, za kar se tudi tokrat zavzemajo protestniki in Protasevič kot eden njihovih organizatorjev, oblast pa jih zatira. Zato se je Evropska unija že pred 10 leti odločila, da bo prepričevalne ukrepe podkrepila s prisiljevanjem beloruske politične elite v demokratične spremembe vladanja. Tokrat stopnjuje te ukrepe, ki, kot rečeno, ni pričakovati, da bodo kar naenkrat obrodili sadove. Delovali bodo v kombinaciji z mednarodnimi pritiski in opolnomočenjem domače družbe," zaključuje Bojinoviće Fenkova in dodaja, da "tudi "zgolj" izražanje zaskrbljenosti, zelo pomenljivo sporočilo 27 suverenih držav in EU kot celote v mednarodni skupnosti."