Belorusija potrdila aretacijo Protaseviča, ta se je oglasil na spletu #video

Belorusija je v ponedeljek potrdila aretacijo opozicijskega novinarja Romana Protaseviča, ki so ga prijeli po prisilnem pristanku letala v Minsku. V javnosti se je pojavil posnetek, na katerem 26-letnik priznava očitana dejanja, a naj bi po mnenju opozicije nastal pod prisilo. Po napovedi sankcij EU so podobno napovedale tudi ZDA.

Novinar, bloger in opozicijski aktivist se doma med drugim sooča z obtožbami na račun spodbujanja protestov proti dolgoletnemu voditelju Aleksandru Lukašenku. Na posnetku, ki je bil objavljen na vladi naklonjenem kanalu na aplikaciji Telegram, pove, da se nahaja v centru za pridržanje v Minsku in zatrdi, da nima nikakršnih zdravstvenih težav.

Doda še, da sodeluje s preiskovalci in priznava organizacijo "množičnih nemirov v Minsku", vsebino videa povzema francoska tiskovna agencija AFP.

Na obrazu vidni znaki nasilja

Opozicija je v odzivu na posnetek zatrdila, da je bil vanj prisiljen, pri čemer izpostavljajo, da so na njegovem obrazu vidni znaki nasilja.

Pred tem je že belorusko notranje ministrstvo prav tako prek Telegrama potrdilo, da je Protasevič pridržan v Minsku in zavrnilo poročila, da naj bi bil zaradi težav s srcem v bolnišnici. S tem so oblasti v Minsku prvič od njegove aretacije v nedeljo sporočile, kje se nahaja.

Skupaj z njim je bila prijeta tudi ruska državljanka Sofija Sapega, kar je potrdilo tudi rusko veleposlaništvo v Minsku. Glede na poročanje več medijev naj bi šlo za blogerjevo partnerko.

Beloruska opozicijska voditeljica Svetlana Tihanovska je izrazila zaskrbljenost za oba. Glede na informacije, ki so ji jih posredovali sorodniki Sapege, naj bi jo odpeljali v zapor Okrestina v Minsku.

Vrh EU zahteva takojšnjo izpustitev Protaseviča

Dvojico so beloruske prijele v nedeljo, ko so letalo irske nizkocenovne družbe Ryanair, ki je na poti iz Grčije v Litvo letelo nad Belorusijo, prisilile, da je pristalo v Minsku. Svetovni voditelji so izražali ogorčenje nad dejanjem, ki ga označujejo kot državno ugrabitev in celo terorizem.

Voditelji članic EU so v ponedeljek v Bruslju pozvali k prepovedi prometa v zračnem prostoru EU za beloruska letala in uporabo evropskih letališč. Prav tako so pozvali letalske družbe v EU, naj se izogibajo preletom nad Belorusijo, in se zavzeli za takojšnjo izpustitev Protaseviča.

Naznanitev sankcij je pozdravil ameriški predsednik Joe Biden, ki je prav tako ostro obsodil dejanje Belorusije kot kršitev mednarodnih norm. "Ta nezaslišan incident in posnetek, ki ga je gospod Protasevič glede na videno posnel pod prisilo, sta sramoten napad tako na političnega disidenta kot svobodo medijev," je sporočil. Kot je dodal v izjavi, je tudi sam zaprosil svojo ekipo, naj pripravi "ustrezne možnosti" za ukrepanje proti odgovornim.