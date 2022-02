Ves svet je zaskrbljen: 30 tisoč oboroženih Rusov vstopilo v Belorusijo

Rusija in Belorusija sta danes začeli skupne vojaške vaje, ki na Zahodu krepijo bojazni, da bo Moskva napadla Ukrajino. Rusko obrambno ministrstvo je sporočilo, da so se začele vojaške vaje, za katere je predvideno, da bodo trajale do 20. februarja. Po navedbah Moskve bodo vaje osredinjene na odgovor na napad od zunaj.

Rusko obrambno ministrstvo je v današnji izjavi po poročanju ruske tiskovne agencije Tass sporočilo, da je na vadišču v beloruski regiji Brest ruski protiraketni sistem zemlja-zrak S-400 v bojni pripravljenosti. Vojaki po navedbah Moskve nadzorujejo zračni prostor, ki je pod njihovo pristojnostjo.

Zaščita ključnih in vojaških objektov

Že pred dnevi je rusko obrambno ministrstvo sporočilo, da bodo vojaške vaje potekale v dveh delih. Prvi del bo trajal do 9. februarja in vključuje prerazporeditev vojaških enot ter vzpostavitev operativnih enot v Belorusiji in zaščito ključnih vladnih in vojaških objektov ter varovanje državne meje.

Preverili bodo tudi pripravljenost in zmogljivosti hitrega odziva protizračne obrambe. V drugem delu, ki bo trajal od 10. do 20. februarja, bo potekalo urjenje vojaških enot v primeru napada od zunaj, boja proti terorizmu ter zaščite interesov obeh držav.

V Belorusiji 30 tisoč ruskih vojakov

Rusija je že pred začetkom vaj v sosednjo Belorusijo napotila na tisoče vojakov in opremo. Po ocenah Nata naj bi v Belorusijo prišlo okoli 30 tisoč ruskih vojakov, zato se Zahod boji, da so vaje le del priprav na ruski napad na Ukrajino. V Moskvi medtem zatrjujejo, da bodo vaje potekale v skladu z mednarodnimi določili.

V istem času vaje načrtuje tudi Ukrajina, na njih naj bi preskusila bojne drone, ki jih je kupila od Turčije, ter protitankovske rakete, ki jih je dobila od ZDA in Velike Britanije.