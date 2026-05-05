Znane so nove cene goriv

Opolnoči so se zvišale regulirane cene naftnih derivatov, nove cene pa bodo veljale do 11. maja. Bencin bo dražji za 4,8 centa in bo stal 1,683 evra, dizel za 2,6 centa in bo stal 1,734 evra, kurilno olje pa se bo podražilo za 2,8 centa na 1,380 evra za liter.

Za liter 95-oktanskega bencina bo ob nespremenjeni trošarini, ki je določena na 0,47457 evra na liter, na bencinskih servisih zunaj avtocest in hitrih cest treba plačati 1,683 evra na liter. To pomeni, da bo za 50-litrski rezervoar treba odšteti 84,15 evra.

Liter dizla bo ob trošarini, ki je določena na 0,33000 evra na liter na bencinskih servisih zunaj avtocest in hitrih cest, v novem obdobju stal 1,734 evra na liter, kar pri 50 litrih znese 86,70 evra.

Za liter kurilnega olja bo ob trošarini, ki je določena na 0,07875 evra na liter, v naslednjem obdobju treba plačati 1,380 evra na liter. Pri naročeni količini tisoč litrov kurilnega olja bo potrošnik tako plačal 1,380 evra brez prevoza.

Podaljšanje oprostitve okoljske dajatve

Vlada je na dopisni seji do 1. junija podaljšala oprostitev plačila okoljske dajatve za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida za motorni bencin, dizelsko gorivo in kurilno olje. Za preostale energente, kot so kerozin, utekočinjeni zemeljski plin, utekočinjeni naftni plin ter druga goriva, višina dajatve še naprej znaša 30,85 evra, je sporočil urad vlade za komuniciranje.

Namen ukrepa oprostitve plačila okoljske dajatve za omenjene naftne derivate je blaženje posledic energetske krize ter omejevanje cen pogonskih goriv in goriv za ogrevanje, pojasnjuje vlada.

"Z začasnim znižanjem okoljske dajatve vlada zasleduje cilj zmanjšanja pritiska na gospodinjstva in gospodarstvo ter blaženja inflacijskih učinkov. Ukrep bo prispeval k nižji rasti cen goriv, kar bo pozitivno vplivalo na socialni položaj prebivalstva, zlasti ranljivih skupin, ter na gospodarsko aktivnost," pravi vlada.

Po ocenah bodo zaradi ukrepa prihodki v državni proračun manjši za okoli 15 milijonov evrov, "vendar gre za interventni ukrep, ki je nujen za zaščito potrošnikov pred negativnimi učinki visokih cen energentov", dodaja.

Ob tem poudarja, da je ukrep začasen in ne spreminja dolgoročnih ciljev na področju podnebne politike. "V omejenem časovnem obdobju lahko sicer vpliva na zmanjšanje spodbud za rabo okolju prijaznejših tehnologij, vendar je njegov namen kratkoročna stabilizacija razmer v času energetske negotovosti," še utemeljuje vlada.

Brez oprostitve bistveno višje cene

Če cen ne bi regulirali in ne bi oprostili plačila okoljske dajatve, bi bilo treba po oceni ministrstva za liter 95-oktanskega bencina odšteti okoli 1,849 evra, za liter dizla okoli 1,917 evra in za liter kurilnega olja okoli 1,585 evra.

Marže trgovcev so v skladu z vladno uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov omejene in lahko znašajo največ 0,0994 evra za liter 95-oktanskega bencina, največ 0,0983 evra za liter dizla in največ 0,08 evra za liter kurilnega olja.

Cene teh naftnih derivatov na servisih zunaj avtocest in hitrih cest se bodo po navedbah ministrstva tudi v prihodnje izračunavale na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja dolar-evro. Izračunavajo se na podlagi sedemdnevnih povprečij cen naftnih derivatov in se spreminjajo na teden dni. Pred tem je bilo usklajevanje 14-dnevno.

Cene pogonskih goriv na avtocestah in hitrih cestah lahko trgovci od 20. marca oblikujejo prosto.