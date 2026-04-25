Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
N. V.

Sobota,
25. 4. 2026,
12.24

39 minut

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Natisni članek
kurilno olje dizel bencin gorivo cene goriva cene goriv

Sobota, 25. 4. 2026, 12.24

39 minut

V torek naj bi se goriva v Sloveniji spet podražila

Avtor:
N. V.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Foto: STA

Po dveh zaporednih znižanjih cen goriv na slovenskih črpalkah se bodo te prihodnji teden spet zvišale, ocenjujejo Finance.

Po dveh tednih umirjanja na naftnih trgih so cene nafte v zadnjem tednu zrasle za 15 odstotkov, poročajo Finance, ki zato ocenjujejo, da se bodo bencin, dizel in kurilno olje na slovenskih črpalkah v torek znova podražili.

Po njihovih ocenah se bo bencin podražil za približno tri cente na liter. V tem primeru bi v naslednjem tedenskem obdobju stal okoli 1,64 evra za liter, a ob tem opozarjajo, da je zaradi visoke nihajnosti ocena tokrat manj zanesljiva.

Za dizel pri Financah ocenjujejo podražitev od tri do štiri cente na liter, kar pomeni, da bo nova cena približno 1,77 evra za liter. Podobno se bo po njihovi oceni podražilo kurilno olje, ki bi s tem po novem stalo okoli 1,42 evra na liter.

kurilno olje dizel bencin gorivo cene goriva cene goriv
Do 24 obrokov brez obresti

Do 24 obrokov brez obresti

Preverite ponudbo klimatskih naprav, pametnih ur, kosilnic, televizorjev, zvočnikov, prenosnih računalnikov, kamer in drugih izdelkov.
Modri Fon aprila

Modri Fon aprila

Pomlad je pravi čas za pameten prihranek: z mobitelom Samsung Galaxy A26 256 GB prihranite 129 EUR, s Samsungom Galaxy S26 Ultra 256 GB pa 225 EUR.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.