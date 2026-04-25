Po dveh zaporednih znižanjih cen goriv na slovenskih črpalkah se bodo te prihodnji teden spet zvišale, ocenjujejo Finance.

Po dveh tednih umirjanja na naftnih trgih so cene nafte v zadnjem tednu zrasle za 15 odstotkov, poročajo Finance, ki zato ocenjujejo, da se bodo bencin, dizel in kurilno olje na slovenskih črpalkah v torek znova podražili.

Po njihovih ocenah se bo bencin podražil za približno tri cente na liter. V tem primeru bi v naslednjem tedenskem obdobju stal okoli 1,64 evra za liter, a ob tem opozarjajo, da je zaradi visoke nihajnosti ocena tokrat manj zanesljiva.

Za dizel pri Financah ocenjujejo podražitev od tri do štiri cente na liter, kar pomeni, da bo nova cena približno 1,77 evra za liter. Podobno se bo po njihovi oceni podražilo kurilno olje, ki bi s tem po novem stalo okoli 1,42 evra na liter.

