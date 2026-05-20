Dve ruski letali sta aprila nad Črnim morjem prestregli britansko izvidniško letalo in se mu nevarno približali, je danes sporočilo britansko obrambno ministrstvo in obsodilo ravnanje ruskih pilotov. Dodalo je, da je britansko letalo letelo v mednarodnem zračnem prostoru v okviru prizadevanj za krepitev vhodnega krila zveze Nato.

"Ta incident je še en primer nevarnega in nesprejemljivega ravnanja ruskih pilotov do neoboroženega letala, ki je letelo v mednarodnem zračnem prostoru. Takšna dejanja predstavljajo resno tveganje za nesreče in morebitno eskalacijo," je sporočil britanski obrambni minister John Healey.

Po navedbah Londona sta ruska lovca Su-35 in Su-27 aprila prestregla britansko letalo Rivet Joint, pri čemer je Su-27 v nekem trenutku letel le šest metrov od nosu britanskega letala, Su-35 pa je letel tako blizu, da je med drugim na Rivet Jointu onemogočil avtopilota.

Healey je ob tem zagotovil, da incident ne bo "odvrnil Združenega kraljestva od zaveze, da brani Nato, naše zaveznike in naše interese pred rusko agresijo", poroča francoska tiskovna agencija AFP.