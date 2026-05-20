Občani v Štepanjskem naselju zahtevajo odpravo plačljivega parkirnega režima

Mestna občina Ljubljana naj trajno odpravi plačljivi parkirni režim v Štepanjskem naselju, so sklenili udeleženci današnjega zbora občanov četrtne skupnosti Golovec. Župana Zorana Jankovića so pozvali, naj občina sprejme tudi druge ukrepe za ureditev parkirne problematike na tem območju. Župan je poudaril, da točno to počne že zdaj.

Kot so večinoma poudarili udeleženci zbora, ki so se prijavili k besedi, je ravnanje občine glede parkiranja v Štepanjskem naselju neprimerno in žaljivo do stanovalcev. Pristojnim z županom Jankovićem na čelu so med drugim očitali, da stanovalcem odrekajo površine za parkirna mesta, ki jim pripadajo, ta zemljišča pa nato prodajajo podjetjem.

Zbora se je udeležilo okoli 250 prebivalcev

Na zboru, ki se ga je po podatkih občine udeležilo okoli 250 stanovalcev s stalnim ali začasnim prebivališčem na tem območju, je bilo slišati tudi nekaj izrazov podpore županu. So pa tudi ti govorci poudarili, da je pomanjkanje parkirnih mest v Štepanjskem naselju dejstvo, novi plačljivi parkirni režim pa problematičen.

Janković je poudaril, da občina že zdaj dejavno rešuje parkirno problematiko na tem območju. V šestih mesecih do 22. aprila so izdali nekaj več kot 2.300 brezplačnih parkirnih dovolilnic, od tega 1.900 za prvi avtomobil, 340 za drugega in 42 za tretjega.

Nasprotovanje novemu odloku o urejanju prometa v občini je označil kot nesmiselno. "Parkirnih mest bo v vsakem primeru premalo. Odločamo o tem, ali želimo novi odlok, ki bo parkirno dovolilnico omogočil za vsako stanovanje. Če obvelja stari odlok, ne bo parkirnih mest nič več kot zdaj," je poudaril.

Mestno občino pozvali, naj trajno odpravi plačljivi parkirni režim

Udeleženci zbora so sprejeli več sklepov. Mestno občino Ljubljana so med drugim pozvali, naj trajno odpravi plačljivi parkirni režim v Štepanjskem naselju. Odstrani naj potopne količke in zagotovi varnost na dovoznih poteh z redarsko službo, izrečene in že poravnave globe pa naj prekliče oziroma vrne.

Pozvali so jo tudi, naj se neha pravdati v postopkih, povezanih z zakonom o vzpostavitvi etažne lastnine, in v motenjski tožbi. Prav tako bi morala po mnenju zbranih zgraditi dodatna parkirišča za potrebe objektov ob stanovanjskih stavbah v Štepanjskem naselju.

Niso pa potrdili Jankovićevega predloga sklepa o preklicu referendumske pobude.

Več civilnih iniciativ in gibanj namreč želi doseči, da se spremembe odloka o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana ne bi uveljavile. Zbirajo tudi podpise za referendum, do torka popoldne so jih zbrali približno 5500. Potrebujejo jih najmanj 11.500, rok za zbiranje se izteče 28. maja.

Prebivalci menijo, da bi parkirišča morala biti v njihovi lasti

Ljubljanski mestni svetniki so omenjene spremembe odloka sprejeli konec marca, z njimi pa širijo območja plačljivega parkiranja v mestnih soseskah. Odlok po novem med drugim predvideva, da bo parkiranje na javnih parkirnih površinah v stanovanjskih soseskah plačljivo po cenah, določenih za cono 3, torej 70 centov na uro podnevi in dva evra za vso noč.

Stanovalci bodo lahko osebne avtomobile parkirali s parkirno dovolilnico. Praviloma bo izdana ena na stanovanje, veljala bo 365 dni, stala pa bo 60 evrov. Če je v soseski dovolj parkirnih mest, bo lahko na stanovanje izdana tudi druga in tretja dovolilnica, ki bosta stali 120 in 240 evrov.

Številni prebivalci Štepanjskega naselja novi ureditvi nasprotujejo in menijo, da bi morala biti parkirišča v njihovi lasti. Na referendumu bi tako vprašali, ali so za to, da se uveljavi 4. člen novele odloka o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana, ki uvaja ureditev parkiranja na območjih sosesk.

Vložili so tudi tožbo, na podlagi katere je ljubljansko okrajno sodišče z začasno odredbo zadržalo izvajanje novega parkirnega režima v delu Štepanjskega naselja. Janković je danes dejal, da odločitev sodišča v tej zadevi pričakuje naslednji teden.