Lufthansa za varčevanje z gorivom črtala 20 tisoč letov

Nemški letalski prevoznik Lufthansa je ukinil 20 tisoč letov na kratke razdalje, ki so bili predvideni v obdobju do oktobra letos. Večino ukinjenih letov bi morala izvesti hčerinska družba Cityline, ki ne obratuje več. Z ukrepom želi prevoznik porabiti manj goriva, je poročala nemška tiskovna agencija DPA.

Lufthansa bo z ukrepom privarčevala okoli 40 tisoč ton kerozina, katerega cena se je od izbruha vojne na Bližnjem vzhodu podvojila, so po navedbah DPA v torek sporočili iz letalskega prevoznika.

Družba je črtala lete v poletnem času na "nedobičkonosnih letih na kratke razdalje", ki so bili predvideni prek šestih letališč. Storitve na letališčih Frankfurt, München, Zürich, Dunaj, Bruselj in Rim nameravajo optimizirati, pravijo in dodajajo, da bodo potnikom še naprej zagotavljali dostop do svoje mreže povezav po svetu.

Lufthansa je v ponedeljek objavila podrobnosti za prvih 120 letov, ki so bili predvideni do konca maja. Ukinjeni so leti iz Frankfurta v Bydgoszcz in Rzeszow na Poljskem ter v Stavanger na Norveškem.

Prerazporejanje letov

Letov iz Münchna na ljubljansko letališče vsaj do konca maja ne bo več, prerazporejeni bodo na druga letališča.

Prerazporejeni bodo tudi leti, predvideni na letališča Heringsdorf in Stuttgart v Nemčiji, Cork na Irskem, Gdansk in Vroclav na Poljskem, Reka na Hrvaškem, Sibiu v Romuniji, Trondheim na Norveškem in Tivat v Črni gori.

Lufthansa je zatrdila, da ima dobavo kerozina za prihodnje tedne zagotovljeno. Podrobnejši razpored letov od junija naprej bo predvidoma objavila konec aprila.