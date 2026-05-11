Znane so nove cene, toliko bo gorivo stalo od torka

Cene bencina in dizla bodo od torka ostale nespremenjene. Cena kurilnega olja se bo medtem znižala za 0,7 centa na 1,373 evra za liter. Vlada je danes znižala trošarino na bencin in po začasni ukinitvi znova uvedla okoljsko dajatev na pogonska goriva in kurilno olje v višini 25,90 evra na enoto obremenitve.

Cene bodo veljale do vključno 18. maja, so sporočili z ministrstva za okolje, podnebje in energijo.

Vlada je na današnji dopisni seji znižala trošarino na bencin in sprejela sklep o višini okoljske dajatve za emisije ogljikovega dioksida. Višina dajatve je določena tako, da je ob ustrezni prilagoditvi trošarin vpliv na končnega potrošnika nevtralen, so pojasnili na ministrstvu.

Vlada je okoljsko dajatev za določene energente konec marca zaradi visokih cen goriv na mednarodnih trgih začasno znižala na nič evrov. Ker so se veleprodajne cene goriv v vmesnem obdobju znižale, se dajatev ponovno uvaja v omejenem obsegu za vsa goriva.

Če ne bi regulirali cen, bi bile cene goriv še višje

Višina okoljske dajatve za motorni bencin, dizelsko gorivo in kurilno olje znaša 25,90 evra na enoto obremenitve, za preostale energente iz uredbe o okoljski dajatvi pa ostaja 30,85 evra na enoto obremenitve.

Za liter 95-oktanskega bencina bo ob znižani trošarini, ki je določena na 0,42625 evra za liter na bencinskih servisih, prej je znašala 0,47457 evra za liter, izven avtocest in hitrih cest treba še naprej plačati 1,683 evra na liter. Če ne bi regulirali cen, bi bilo po oceni ministrstva za liter tega bencina treba odšteti okoli 1,763 evra.

Liter dizla bo ob trošarini, ki je določena na 0,33000 evra za liter, na bencinskih servisih izven avtocest in hitrih cest v novem obdobju znašal 1,734 evra na liter. Če ne bi regulirali cen dizla, bi bilo treba po oceni odšteti okoli 1,816 evra na liter.

Za liter kurilnega olja bo ob trošarini, ki je določena na 0,07875 evra za liter, v naslednjem obdobju treba plačati 1,373 evra na liter. Če ne bi regulirali teh cen, bi bilo treba odšteti okoli 1,477 evra na liter.

Cene goriv na avtocestah in hitrih cestah se oblikujejo prosto

Marže trgovcev so v skladu z vladno uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov omejene in lahko znašajo največ 0,0983 evra za liter dizelskega goriva in 0,0994 evra za liter omenjenega bencina ter za kurilno olje največ 0,08 evra za liter.

Cene teh naftnih derivatov na servisih zunaj avtocest in hitrih cest se bodo po navedbah resornega ministrstva tudi v prihodnje izračunavale na sedem dni, in sicer na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu ter gibanju tečaja dolar-evro.

Cene pogonskih goriv na avtocestah in hitrih cestah lahko trgovci od 20. marca oblikujejo prosto.