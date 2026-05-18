Avtor:
K. M.

Ponedeljek,
18. 5. 2026,
15.36

Slovenija Evropa preobrat napoved vreme

Dramatičen preobrat: iz arktičnega mraza v ekstremno vročino

V Španiji in na Portugalskem bi prihodnji teden lahko zabeležili 35 stopinj Celzija.

V Španiji in na Portugalskem bi prihodnji teden lahko zabeležili 35 stopinj Celzija.

Potem ko se je Evropa prejšnji teden soočila s snegom, točo in nizkimi temperaturami, v prihodnjih dneh v večjem delu Evrope lahko pričakujemo dramatičen preobrat temperatur. Meteorologi namreč napovedujejo nenadno spremembo in prihod toplejšega zraka iz severne Afrike. Ponekod se bodo temperature dvignile tudi za 15 stopinj Celzija, piše The Guardian.

Prejšnji teden sta velik anticiklon nad severnim Atlantikom in počasi premikajoči se ciklon nad južno Skandinavijo proti južni Evropi potegnila arktični zrak, zaradi česar so se temperature gibale od deset do 15 stopinj pod povprečjem za ta letni čas.

Vinogradniki kurili ogenj, da bi zaščitili vinograde 

Kmetom in vrtnarjem je težave povzročala jutranja slana. V Franciji so vinogradniki, da bi zaščitili svoje vinograde, ponoči kurili ogenj, poroča Guardian.

Vinogradniki so pred zmrzaljo skušali zaščititi svoje trte.

Tako dolga in razširjena hladna obdobja so v zadnjih desetletjih sicer vse redkejša, saj se Evropa zaradi podnebnih sprememb segreva hitreje kot katera koli druga celina.

Nevihte in toča 

Hladen in nestabilen zrak je v kombinaciji z močnim majskim soncem spodbudil tudi razvoj številnih neviht. Med 11. in 16. majem je bilo po Evropi in okolici zabeleženih približno 750 tisoč udarov strel.

Toča je klestila tudi v Sloveniji, v višje ležečih predelih je zapadel sneg, ledeni možje pa so z jutranjimi temperaturami pod ničlo upravičili svoje ime. 

Dramatičen preobrat: ponekod do 15 stopinj več kot pred tednom dni 

Čez vikend se je sinoptična situacija nad severozahodno Evropo spremenila, zato je bil prodor hladnega zraka s severa prekinjen, vetrovi pa so se obrnili v zahodno smer.

Kasneje ta teden pa naj bi se nad zahodno Evropo okrepil anticiklon, ki bo iz severne Afrike prinesel zelo topel zrak. Do petka bi lahko bile temperature v Franciji in Angliji do 15 stopinj višje kot pred tednom dni, v Španiji in na Portugalskem pa bi lahko dosegle 35 stopinj ali več. Nočne temperature na teh območjih bi lahko bile višje od dnevnih vrednosti, zabeleženih prejšnji teden, še piše The Guardian. 

Slovenija: ogrelo se bo do 25 stopinj Celzija 

Tudi meteorologi agencije za okolje za Slovenijo napovedujejo spremembe. Že v prvi polovici tega tedna lahko po njihovi napovedi pričakujemo dokaj sončno vreme, a povsem brez popoldanskih krajevnih ploh in posameznih neviht vseeno ne bo šlo. Verjetnost za njihov nastanek bo predvidoma največja v torek.

Bolj stabilno in toplejše vreme se nam obeta med četrtkom in nedeljo. Takrat se bo popoldanska temperatura zraka ponekod že približala 25 stopinjam Celzija , verjetnost padavin pa bo pravzaprav zanemarljiva.

Enako napovedujejo tudi na Neurje.si. 

