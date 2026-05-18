Ponedeljek, 18. 5. 2026, 16.20
Preiskovalci NPU zasegli 60 kilogramov kokaina #foto
Preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada so v sodelovanju s kriminalisti zasegli 60 kilogramov kokaina, so sporočili z generalne policijske uprave.
53-letni srbski državljan je iz Španije v tovornem vozilu s prirejenim prostorom prepeljal 60 kilogramov prepovedane droge kokain v Slovenijo, in sicer na območje Celja, kjer jo je 12. maja 2026 nameraval predati sostorilcu, 36-letnemu slovenskemu državljanu.
Zaseženi kokain
Oba so prijeli
Preiskovalci so ju na delu ujeli minuli teden v okviru kriminalistične preiskave. Med poskusom predaje sta bila oba prijeta.
V nadaljevanju so kriminalisti na podlagi odredbe Okrožnega sodišča v Celju izvedli preiskave vozil in stanovanjskih prostorov osumljencev, kjer je bilo zaseženih 60 kilogramov kokaina ter približno 50 tisoč evrov gotovine.
Osumljenca sta bila zaradi obstoja pripornih razlogov ponovitvene nevarnosti in begosumnosti privedena k dežurnemu preiskovalnemu sodniku, ki je zoper njiju odredil sodno pridržanje.
Grozi jima od pet do 15 let zapora
Osumljenima očitajo izvršitev kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi in postopki v športu ter predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog, za kar je zagrožena kazen zapora od petih do 15 let.
Kriminalistična preiskava še poteka, zato policija podrobnejših informacij v tem trenutku ne razkriva.