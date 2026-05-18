Avtor:
K. M.

Ponedeljek,
18. 5. 2026,
16.20

NPU policija Slovenija zaseg kokain

Preiskovalci NPU zasegli 60 kilogramov kokaina #foto

Zasežena večja količina prepovedanih drog | Preprodajalca so ujeli med poskusom predaje. | Foto generalna policijska uprava

Foto: generalna policijska uprava

Preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada so v sodelovanju s kriminalisti zasegli 60 kilogramov kokaina, so sporočili z generalne policijske uprave.

53-letni srbski državljan je iz Španije v tovornem vozilu s prirejenim prostorom prepeljal 60 kilogramov prepovedane droge kokain v Slovenijo, in sicer na območje Celja, kjer jo je 12. maja 2026 nameraval predati sostorilcu, 36-letnemu slovenskemu državljanu.

Zaseženi kokain | Foto: generalna policijska uprava

Oba so prijeli 

Preiskovalci so ju na delu ujeli minuli teden v okviru kriminalistične preiskave. Med poskusom predaje sta bila oba prijeta.

V nadaljevanju so kriminalisti na podlagi odredbe Okrožnega sodišča v Celju izvedli preiskave vozil in stanovanjskih prostorov osumljencev, kjer je bilo zaseženih 60 kilogramov kokaina ter približno 50 tisoč evrov gotovine.

Zasegli so tudi 50 tisoč evrov gotovine. | Foto: generalna policijska uprava

Osumljenca sta bila zaradi obstoja pripornih razlogov ponovitvene nevarnosti in begosumnosti privedena k dežurnemu preiskovalnemu sodniku, ki je zoper njiju odredil sodno pridržanje.

Grozi jima od pet do 15 let zapora 

Osumljenima očitajo izvršitev kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi in postopki v športu ter predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog, za kar je zagrožena kazen zapora od petih do 15 let.

Kriminalistična preiskava še poteka, zato policija podrobnejših informacij v tem trenutku ne razkriva. 

