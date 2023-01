Živila tik pred iztekom roka uporabnosti znižana do 70 odstotkov

V analizi so ocenjevalci v 19 različno velikih trgovinah v Ljubljani pregledali 179 izdelkov. Pri tem so se osredotočili na hitro pokvarljive izdelke, ki po poteku roka uporabnosti niso več varni za uživanje, kot so sveža zelenjava, gobe, deserti, pripravljene jedi, meso ter mlečni, mesni in nekateri veganski izdelki.

Živilom tik pred iztekom roka uporabnosti trgovci znižajo ceno, da bi jih prodali in se izognili zavrženi hrani. Kupci bi morali še isti dan porabiti šestino pregledanih izdelkov, med njimi je bilo največ mesa in mesnih izdelkov, so zapisali v ZPS, kjer so v analizi ugotovili še, da se popusti gibljejo od 30 do 70 odstotkov.

Izdelki z znižano ceno, ki jim bo v kratkem potekel rok uporabnosti, so v trgovinah postavljeni na različnih mestih, so, kot so danes sporočili iz Zveze potrošnikov Slovenije (ZPS), ugotovili ocenjevalci Mednarodnega instituta za potrošniške raziskave.

Nekateri trgovci, kot sta Hofer in Eurospin, te izdelke pustijo na običajnem mestu na polici, nekateri, kot so E. Leclerc, Lidl in Spar, jih prestavijo na posebej označena mesta. V Tušu in Mercatorju uporabljajo oba načina postavitve, so ugotovitve primerjalnega ocenjevanja ponudbe živil tik pred iztekom roka uporabnosti povzeli v ZPS.

Postavljena na običajnih mestih

Kot so opozorili, jih nekateri umestijo tako, da jih potrošniki zlahka spregledajo. "Ocenjevalci zato menijo, da je postavitev teh izdelkov boljša, če ostanejo na svojem običajnem mestu," so zapisali. Tudi zato, ker je primerno, da jih potrošnik kupi načrtno, ne zaradi nižje cene, so poudarili.

Z vidika preglednosti oznak je po njihovem do potrošnika najmanj prijazna nalepka s ceno po znižanju, saj mora sam poiskati redno ceno izdelka in izračunati odstotek znižanja. Najbolj prijazna do potrošnika je informacija o višini popusta, ki vključuje obe ceni ter informacijo o ceni izdelka za kilogram oziroma liter, so navedli.

V ZPS so ob tem povedali, da so izdelki tik pred iztekom roka uporabnosti enako varni za uživanje kot izdelki z običajnim rokom uporabnosti. Pozornost na morebitne nagnite dele svetujejo le pri solatah. Če je potrošnik vešč prilagajanja svojega jedilnika, bo s kupovanjem takšnih izdelkov prihranil in pripomogel k manjšim količinam zavržene hrane.