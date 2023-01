Takšne so cene v devetem popisu košarice osnovnih živil

Pri večini trgovcev po navedbah ministrstva niso zaznali razlik med akcijskimi in rednimi cenami v najcenejši košarici, razen pri dveh, kjer sta košarici z akcijskimi cenami za 2,01 evra oziroma 0,40 evra ugodnejši od tistih z rednimi cenami.

Najcenejša košarica je bila tokrat v Hoferju (38,91 evra), najdražja pa v Eurospinu (48,29 evra). Drugo najcenejšo košarico je imel Lidl (42,58 evra), sledili so Tuš (42,67 evra), Spar (45,79 evra) in Mercator (46,49 evra), je ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavilo na spletnih straneh Naša super hrana.

Ugotovili so, da se je v primerjavi s prejšnjim popisom cen opazno podražilo meso. "Svinjsko meso je v povprečju dražje za kar 33,19 odstotka, goveje pa za 12,68 odstotka. Pri piščančjem mesu povišanje cen ni tako ekstremno, vendar je kljub temu opazna rast za skoraj odstotek," so zapisali.

V celotnem obdobju spremljanja cen, torej med 13. septembrom 2022 in 3. januarjem 2023, se je vrednost povprečne najcenejše košarice osnovnih živil znižala za slabih 12 odstotkov oziroma za 5,78 evra.

Najbolj se je povečala cena jajc in sladkorja

Sicer pa rezultati kažejo, da so se od začetka spremljanja do zadnjega popisa najbolj pocenili sir (za 22,49 odstotka), krompir (za 13,64 odstotka), moka (za 8,21 odstotka), kruh (za 4,60 odstotka), testenine (za 2,69 odstotka) in sončnično olje (za 0,58 odstotka). Najbolj so se podražili sladkor (za 45,54 odstotka) in jajca (za 12,82 odstotka).

Pregled deleža izdelkov znotraj posameznih skupin glede na poreklo kaže, da vsi trgovci ponujajo izdelke izključno slovenskega porekla v kategorijah govejega mesa, jajc in jogurta. Sicer je večina izdelkov znotraj posameznih kategorij slovenskega porekla, izjema so sladkor, maslo, sir, sončnično olje in testenine.

Analiza sadno-zelenjavne košarice kaže, da se je povprečna vrednost v primerjavi z zadnjim popisom 19. decembra znižala za 0,50 evra oziroma za 1,64 odstotka in znaša 29,81 evra. Razlika med najcenejšo in najdražjo košarico sadja in zelenjave pa se je zmanjšala in trenutno znaša 10,68 evra.