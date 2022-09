Vladna raziskava: to je najcenejši trgovec v Sloveniji

Za naslovitev draginje je danes zaživela spletna stran, ki potrošnikom ponuja primerjavo cen osnovnih živil in lažjo izbiro med primerljivimi izdelki. "S tem želimo porazdelili breme po celotni verigi, če to ne bo dovolj, bomo zahtevali cene od vseh deležnikov v prehranski verigi, kar pa ne bo javno," je povedala kmetijska ministrica Irena Šinko. Kot je razvidno s spletnega primerjalnika, ki je na voljo na tej spletni povezavi , ima v Sloveniji najcenejšo košarico izdelkov Eurospin, sledita Lidl in Spar.

Ana Marechal, Direktorat za hrano: "Odločili smo se za spremljanje cen pri šestih največjih trgovcih v Sloveniji. V tujini je bil kriterij za spremljanje cen 50 km oddaljenosti od meje. Prvi popis je bil opravljen 15. 9." pic.twitter.com/VGkLuuk0gl — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) September 19, 2022

Spletni primerjalnik je dostopen na portalu Naša super hrana. "Iz njega se vidijo razlike med posameznimi trgovci in posameznimi živili," je na današnji novinarski konferenci povedala ministrica Šinko, pri čemer je izpostavila primerjavo po ceni, poreklu in kakovosti izdelkov, ki jo bodo sedem mesecev opravljali pri šestih različnih trgovcih v večjih trgovskih centrih v Ljubljani.

Ana Marechal, Direktorat za hrano: "Primerjalnik bo na voljo na spletnem naslovu https://t.co/vubDzCONbS. Potrošnik bo lahko izbiral kategorijo izdelka, ime produkta, trgovino, blagovno znamko in poreklo." pic.twitter.com/4c3W7N0VTC — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) September 19, 2022

"Cilj projekta je zaščita gospodinjstev, ki se spoprijemajo z visokimi cenami hrane in se jim zmanjšuje kupna moč zaradi inflacije, zagotovitev preskrbe celotnega prebivalstva ter porazdelitev bremena draginje po celotni prehranski verigi," je poudarila in ocenila, da bodo na portalu vsi lahko dobili jasen pregled, na podlagi katerega se bodo lahko odločili za nakup.

Primerjate lahko cene 15 osnovnih živil

V košarico izdelkov za popis cen so uvrstili 15 skupin osnovnih živil − pšenično belo moko, beli kruh in testenine, goveje in svinjske zrezke ter piščančji file, mleko, tekoči jogurt, sir in maslo, jajca, jabolka, krompir, sončnično olje in beli sladkor.

V popis cen so dodali pet dodatnih sezonskih živil, in sicer tokrat papriko, čebulo, paradižnik, hruške in bučno olje. V naslednjih popisih bodo dodali pet tistih, ki se bodo izkazali kot potrebne glede na povpraševanje oz. sezonsko ponudbo.

Ana Marechal, Direktorat za hrano: "V primerjalniku bodo prikazane redne in akcijske cene pri posameznem trgovcu na izbran dan podpisan." pic.twitter.com/5DvEv2U8QA — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) September 19, 2022

Cene spremljajo pri trgovcih Mercator, Spar, Tuš in Engrotuš, Hofer, Lidl in Eurospin. Soglasje za to so že dobili od Hoferja, Lidla in Spar, od ostalih ga pričakujejo v kratkem. Ministrica pri tem ne vidi nobenih težav. Pri vseh popisovalci popisujejo redne cene izdelkov in akcijske, če so te na voljo vsem potrošnikom. Pri tem popisujejo podatki o izpostavljenosti izdelka, ime in blagovno znamko, poreklo, hranilno vrednost in znanke kakovosti.

Ljubljansko podjetje April 8. je spremljanje cen začelo septembra

Izvajalec popisa cen, ljubljansko podjetje April 8, je spremljanje cen začel septembra, to pa bo trajalo do konca marca 2023. V tem času bo trikrat, na začetku, sredini in koncu obdobja, izvedel tudi popis cen izbranih živil v Avstriji, Italiji in na Hrvaškem, in sicer v trgovinah, ki so od meje oddaljene največ 50 kilometrov.

Na razpis za popisovanje izdelkov so prispele tri ponudbe, izbrano je bilo ljubljansko podjetje April 8, ki je oddalo ponudbo v vrednosti nekaj več kot 47.000 evrov, je spomnila ministrica. Ker so se nato odločili še za popis petih sezonskih izdelkov, so podpisali aneks v višini 11.000 evrov, tako da je vrednost projekta narasla na 58.000 evrov.

Ali bo ta mehki ukrep za zajezitev draginje dovolj, bomo po njenih besedah videli čez nekaj časa. "Če ukrep ne bo dovolj, se bo vlada odločila za ukrep na podlagi zakona o kontroli cen, ki jih bomo zahtevali od vseh deležnikov v verigi. Ti podatki ne bodo javno dostopni, bodo samo za potrebe in odločanje vlade," je povedala.