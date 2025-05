Cene življenjskih potrebščin so bile maja v medletni primerjavi višje za 1,8 odstotka, kar je 0,5 odstotne točke manj kot aprila. Na mesečni ravni so cene v povprečju ostale nespremenjene. V prvih petih mesecih leta je bila letna inflacija v povprečju 1,9-odstotna, je danes objavil državni statistični urad.

K letni inflaciji so tudi tokrat največ, 1,0 odstotne točke, prispevale podražitve hrane in brezalkoholnih pijač. Te so bile medletno višje za 5,5 odstotka. Poleg tega so 0,4 odstotne točke dodale podražitve v restavracijah in hotelih (+5,3 odstotka). Z 0,3 odstotne točke so sledile podražitve v skupini rekreacija in kultura (+3,1 odstotka).

Občutneje so bile medletno višje še cene v skupinah izobraževanje (+4,6 odstotka) in zdravstvo (+4,3 odstotka).

Tudi sicer je rast cen storitev precej presegala rast cen blaga. Storitve so se maja v medletni primerjavi v povprečju podražile za 3,2 odstotka, blago pa za en odstotek.

Energenti blažili inflacijo

Inflacijo so maja najbolj blažile cene v skupini stanovanja, voda, električna energija, plin in drugo gorivo, ki so bile medletno nižje za 2,1 odstotka ter so skupno rast cen znižale za 0,3 odstotne točke. Prav toliko so k znižanju letne inflacije prispevale še pocenitve storitev in izdelkov v skupini prevoz (za 1,9 odstotka). Gre torej za cene različnih energentov.

Rahlo so bile medletno nižje še cene v skupini komunikacije (–0,5 odstotka) ter v skupini stanovanjska in gospodinjska oprema ter tekoče vzdrževanje stanovanj (–0,2 odstotka).

V primerjavi z aprilom so cene življenjskih potrebščin maja v povprečju ostale enake.

Na strani podražitev so po 0,1 odstotne točke prispevale višje cene svežega sadja (za 8,0 odstotka), počitniških paketov doma in v tujini (za 6,7 odstotka oziroma 2,6 odstotka), v hotelih, motelih, gostiščih in podobnih nastanitvenih storitvah (za 6,4 odstotka) ter restavracijah, kavarnah in plesnih klubih (za 1,3 odstotka).

Na strani pocenitev pa so mesečno inflacijo za 0,2 odstotne točke blažile nižje cene pogonskih goriv; dizelsko gorivo se je pocenilo za 4,6 odstotka, bencin pa za 3,9 odstotka. Po 0,1 odstotne točke so dodale še nižje cene obutve in oblačil za moške (za 6,9 odstotka oziroma 2,9 odstotka).

Merjeno s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, ki se uporablja za primerjave v EU, je bila v maju letna inflacija 1,9-odstotna, kar je 0,4 odstotne točke manj kot aprila. V mesečni primerjavi so se cene v povprečju znižale za 0,1 odstotka.

V prvih petih mesecih leta je bila medletna rast cen po tem indeksu v povprečju 2,1-odstotna.