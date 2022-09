Golob: V velenjskem premogovniku le še za dva tedna premoga

Predsednika vlade so danes seznanili tudi s problematiko delovne sile, zaradi česar bo težko maksimizirati že obstoječa odkopna polja. Ta teden so znova odprli drugo odkopno polje, v torek so v Velenje in s tem v Termoelektrarno Šoštanj (Teš) pripeljali prvi vlakovni konvoj indonezijskega premoga. Tudi zato je Golob danes rudarjem prišel zagotovit, da jih še naprej potrebujejo in da ne bodo zapostavljeni.

Predsednika vlade so danes seznanili tudi s problematiko delovne sile, zaradi česar bo težko maksimizirati že obstoječa odkopna polja. Ta teden so znova odprli drugo odkopno polje, v torek so v Velenje in s tem v Termoelektrarno Šoštanj (Teš) pripeljali prvi vlakovni konvoj indonezijskega premoga. Tudi zato je Golob danes rudarjem prišel zagotovit, da jih še naprej potrebujejo in da ne bodo zapostavljeni. Foto: Premogovnik Velenje

"To je glavni razlog, da je vlada Holdingu Slovenske elektrarne (HSE) naročila, da takoj začne aktivnosti za uvoz premoga. Ne zato, da bi nadomestil proizvodnjo premogovnika, pač pa obratno, saj želimo, da bi premogovnik maksimalno in takoj povečal proizvodnjo. Kot smo bili danes seznanjeni, žal to ne gre tako hitro," je dejal premier.

Ob tem so zanj pomembni tudi pogovori o točki izstopa iz premoga, za kar je trenutno letnica postavljena pri 2033. Po njegovem je pomembno, da je sprejeta strategija do leta 2026, osredotočiti pa se je treba na to, da se jo operacionalizira.

Golob: V živilski panogi bomo najprej zaščitili tiste, ki so najbolj na udaru



Predsednik vlade Robert Golob je v sklopu današnjega obiska Velenja s predstavniki živilske industrije govoril o stanju v panogi zaradi dviga cen energentov in drugih surovin. Kot je dejal po sestanku, bodo pogovore nadaljevali, pri tem pa bodo najprej zaščitili tiste, ki so trenutno z vidika cen energentov najbolj na udaru.



Hkrati bodo skupaj s podjetji skušali vzpostaviti učinkovit nadzor nad prehransko verigo ter tako ugotoviti, na kateri strani se v tem trenutku ustvarjajo neki viški denarja, ki v teh časih niso primerni, je dejal Golob.



Predstavniki države so jih seznanili tudi z vladnimi aktivnostmi, ki so vezane na celotno gospodarstvo, predvsem s konkretnimi pogovori o tem, kako sestaviti formulo za energente v prihodnjem letu. "Svetovali smo jim, naj ne podpisujejo nobenih pogodb za prihodnje leto, saj se bodo resnične cene oblikovale v roku naslednjega meseca," je povedal predsednik vlade.



Po njegovih besedah je približno polovica živilske industrije z vidika cen energentov za letos preskrbljena, ostali pa ne. Nekateri se ukvarjajo z odpovedmi dobaviteljev zemeljskega plina in morajo iskati nadomestne, sicer pa so razmere, tako Golob, v tem trenutku "precej fragmentirane, a rešljive".

Dvotirnost

Goloba predvsem skrbi, da projekti še niso pripravljeni in da Slovenija denarja, ki ga ima, glede na obseg prestrukturiranja regije, malo, ne bo znala ustrezno investirati v šaleški regiji. "Tudi ta proces mora teči enako nemoteno, zato se je treba zavedati dvotirnosti. Na eni strani začasno povečati odkop in tudi uvoz, da premostimo energetsko krizo, na drugi pa biti pripravljeni na prestrukturiranje regije, ko se bo izstop iz premoga tudi zares začel," je dodal.

Uvoz premoga cenejši kot ...

Glede uvoza premoga je dejal, da to ni najdražja rešitev. Če bi ga Sloveniji uspelo uvoziti dovolj, kar bo po njegovem mnenju zelo težko doseči, bi to bilo še vedno ceneje, kot uvažati električno energijo po cenah, ki jih trenutno diktirajo finančni špekulanti.

Generalni direktor Premogovnika Velenje Janez Rošer je zagotovil, da bodo skušali maksimizirati proizvodnjo premoga ter zagotoviti večje zaloge na deponiji premoga. Glede načrtov za zaprtje premogovnika do leta 2033 je dejal, da je treba temu v zdajšnjih časih energetske draginje pristopiti smotrno.

Rudarji iz BiH in Makedonije

Izkop v Velenju gre trenutno po zastavljenih načrtih, je dejal, še vsaj kakšno leto pa bo potrebno za sanacijo posledic letošnjega stebrnega udara. "S sanacijo smo začeli na prioritetnih lokacijah, ki so nujne za zagotavljanje tekočega procesa proizvodnje, preostalo pa bo še sledilo," je dejal Rošer.

Kot je še dodal, je v torek na njihovo območje prispela prva vlakovna kompozicija s premogom, danes tudi že druga, vsaka od njih pa zajema okoli 1.200 ton premoga. V kratkem bo Teš prve dobavljene količine testiral, nato pa bodo znani naslednji koraki. Za uvoz je v prvi fazi poskrbel Teš, pozneje pa bo uvoznik najverjetneje Premogovnik Velenje.

O morebitni širitvi odkopnih polj je dejal, da gre za zahteven projekt, saj bi potrebovali vsaj tri leta, pri tem pa jim dodaten izziv predstavlja tudi kadrovska problematika. "Zaposlili smo že rudarje iz Bosne in Hercegovine, pogovori potekajo tudi za možnosti dodatnih rudarjev iz Severne Makedonije," je še povedal Rošer in dodal, da odločitve o tretjem odkopnem polju tako še niso sprejeli, je pa ta še vedno na mizi.