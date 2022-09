Skladišča dobrodelnežev se praznijo: "Večina prosilcev za pomoč ima službo" #video

To dokazujejo prazne police v skladišču Zveze prijateljev in mladine Ljubljana Moste-Polje. Materialne donacije so vse redkejše, največ dve na mesec, včasih pa so prihajale tedensko.

"Imamo dovolj makaronov, moke ... Vseh preostalih potrebščin pa nam že konkretno primanjkuje," je začetek ogleda skladišč hrane gibanja Veriga dobrih ljudi opisala Gala Kuder iz Zveze prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje.

Prazne police zastavljajo vprašanje: je povpraševanje po pomoči tako veliko ali je število donacij tako majhno? "Mi predvidevamo, da je kombinacija obojega. Verjetno predvsem zaradi draginje ljudje manj darujejo," je odgovorila Kudrova.

Pomoči ne bo dovolj za vse

Na drugi strani pa Slovenska karitas ni odvisna le od donacij. Zaloge osnovne hrane jim namreč zagotavlja tudi Sklad za evropsko pomoč najbolj ogroženim. Trenutna količina hrane v njihovih skladiščih je, kot so nam zagotovili, tako za zdaj še zadostna. Kljub temu pa majhno število donacij in posledično prazne police ne obljubljajo svetle prihodnosti.

"V resnici ne bomo imeli dovolj, se pravi, da bomo lahko oskrbeli samo določeno število ljudi, ne pa vseh, ki se obrnejo na nas," je pojasnila Kudrova.

Okoli 70 odstotkov prosilcev je zaposlenih

Prosilcev za pomoč pa je žal vse več. To opozarjajo tudi na Slovenski karitas, kjer se je število prošenj dvignilo za dobrih 5 pet odstotkov. Največ prosilcev prihaja iz vzhodnega dela države, gre za redno zaposlene, ki prejemajo nizko plačilo. Podobno strukturo prosilcev opažajo tudi na ZPM Ljubljana Moste-Polje.

"V zadnjem letu se je struktura prosilcev precej spremenila. Okoli 70 odstotkov vseh ljudi je zaposlenih. In od vseh teh je še 50 odstotkov ljudi, ki so se na nas obrnili prvič. Torej so se prvič znašli v takšni stiski," je dodala Kudrova.

"Predvidevamo, da bodo stiske še hujše"

Tedensko razdelijo pakete približno 50 družinam. Trenutne zaloge hrane obljubljajo raznolike pakete le še za slab mesec dni. Najbolj jim primanjkuje osnovnih dobrin, predvsem živil z daljšim rokom trajanja, kot so mleko, olje, sladkor, vložnine in namazi, ter izdelkov za osebno higieno.

"Povpraševanje je po obeh stvareh. Torej po materialni in po finančni pomoči, velikokrat nam ljudje povedo, da se v resnici odločajo, ali bodo poplačali položnice, pa jim ne bo ostalo za hrano, ali pa obratno," je stisko premnogih Slovencev opisala Kudrova in dodala: "Vemo, da se bodo redni stroški ogrevanja povečali, ker prihaja zimski čas, in predvidevamo, da bodo stiske še hujše."