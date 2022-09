Hrvaška: zaradi znižanja cen s trgovskih polic umikajo nekatera živila

V nekaterih trgovinah na Hrvaškem so po znižanju in omejitvi cen nekatera osnovna živila umaknili s trgovskih polic. Trgovci jih ne želijo prodajati po nižji ceni zaradi pričakovanih izgub, poleg tega pa s tem kršijo zakon, ki določa, da se izdelkov ne sme prodajati po nižji ceni od nabavne, trdijo v Zvezi združenj malih trgovcev Hrvaške.

Vlada je pretekli teden za povprečno 30 odstotkov znižala in omejila cene za devet vrst živil, med katerimi so sladkor, jedilno olje, mleko in moka.

Trgovci ta živila imajo, a jih nočejo prodajati po novih cenah. "Imamo zaloge teh izdelkov po nabavni ceni, ki smo jih kupili po višji ceni od te, ki jo je kot najvišjo določila vlada. Smo v koliziji z drugim zakonom, ki pravi, da jih ne smemo prodajati pod nabavno ceno. Ker bomo v prekršku, nam grozijo milijonske kazni," je za hrvaški časnik Večernji list dejal predsednik Zveze združenj malih trgovcev Hrvaške Damir Aščić. Ta ima 50 trgovin z 200 zaposlenimi.

Dodal je, da so se v zvezi odločili spoštovati ukrep vlade in znižati cene, a se v praksi dogaja marsikaj.

"Ostal sem brez sladkorja. V dveh dneh sem prodal zalogo desetih ton, ker so nekateri konkurenti omejili prodajo na dva kilograma na kupca. Razumem jih, ne želijo izgubljati denarja," je povedal Aščić in izpostavil, da bo zdaj moral kupiti nove količine sladkorja po višji ceni.

Živila z omejeno ceno s trgovskih polic zaradi pričakovanih izgub umikajo predvsem manjši trgovci, a jih primanjkuje tudi v večjih trgovinah.

Ponekod ni sladkorja in olja

V Kauflandu v ponedeljek ni bilo mogoče najti sladkorja, v eni od trgovin Eurospina pa kupci po pisanju Večernjega lista niso mogli kupiti ne jedilnega sončničnega olja ne sladkorja. Kot so pojasnili pri tem trgovcu, so izdelke morali umakniti iz prodaje, da jim spremenijo ceno.

Na težavo so v ponedeljek opozorili tudi upokojenci. "Ali je mogoče, da bodo nekateri trgovci po paketu ukrepov umaknili iz ponudbe izdelke, ki jim je vlada omejila maloprodajno ceno? Če se bo zgodilo to, bi lahko prišlo do veliko večjih težav od samih cen. Nam grozi umetno ustvarjeno pomanjkanje olja, moke, mleka, svinjskega in piščančjega mesa?" so se vprašali upokojenci iz treh upokojenskih strank, združenih pod iniciativo Upokojenci skupaj.

Ukrep o znižanju in omejitvi cen za nekatera živila je del 21 milijard kun oziroma slabih sedem milijard evrov vrednega paketa ukrepov, ki ga je pretekli teden sprejela hrvaška vlada za blažitev posledic draginje.

Liter sončničnega olja lahko stane največ 15,99 kune (2,12 evra), liter trajnega mleka z 2,8 odstotka maščobe 7,39 kune (0,98 evra), beli kristalni sladkor 7,99 kune (1,06 evra) na kilogram, kilogram gladke moke tip T-550 5,99 kune (0,80 evra), kilogram ostre moke tip T-400 6,29 kune (0,83 evra), svinjsko pleče brez kosti, svinjski vrat s kostmi in celi piščanec 24,99 kune (3,32 evra) na kilogram ter mešano mleto meso 32,99 kune (4,38 evra) na kilogram.