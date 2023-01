Košarica živil najcenejša do zdaj, najcenejši trgovec je ...

Analize desetega popisa razkrivajo, da so se v primerjavi z devetim popisom najbolj podražili žitni izdelki, in sicer testenine za skoraj šest odstotkov, moka za malo več kot štiri odstotke ter kruh za dobre tri odstotke in pol.

Analize desetega popisa razkrivajo, da so se v primerjavi z devetim popisom najbolj podražili žitni izdelki, in sicer testenine za skoraj šest odstotkov, moka za malo več kot štiri odstotke ter kruh za dobre tri odstotke in pol. Foto: STA

Povprečna košarica osnovnih živil, katerih cene spremlja kmetijsko ministrstvo, je ob popisu pri šestih trgovcih v Sloveniji 17. januarja stala 41,28 evra, kar je najmanj do zdaj in za okoli 17 odstotkov manj od vrednosti na prvem popisu septembra lani. Kot so zapisali na kmetijskem ministrstvu, se je košarica tokrat zvišala le pri enem trgovcu.

Tudi na tokratnem popisu je bila vrednost najcenejše košarice v Lidlu, in sicer je znašala 39,06 evra. Sledili so Spar (39,43 evra), Hofer (39,79 evra), Mercator (42,44 evra), Tuš (42,66 evra) in Eurospin (44,28 evra).

Glede na pretekli popis se je povprečna vrednost najcenejše košarice znižala za kar 2,84 evra oziroma za skoraj šest odstotkov in pol, so izpostavili na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Prav tako se je znižala razlika med najcenejšo in najdražjo košarico med trgovci, ki na tokratnem popisu znaša nekaj več kot pet evrov. To nakazuje na približevanje najnižjih cen med posameznimi trgovci, so zapisali v sporočilu za javnost.

Najbolj so se podražili žitni izdelki

Posebnost tokratnega popisa je po navedbah ministrstva ta, da se je cena košarice povišala le pri enem trgovcu, pri preostalih petih pa se je znižala.

Glede na celotno obdobje spremljanja gibanja cen košarice 15 osnovnih živil, in sicer od 13. septembra lani do 17. januarja, je bila vrednost povprečne najcenejše košarice na tokratnem popisu najnižja, in sicer znaša 41,28 evra.

Opazno pa so se znižale cene svinjskega mesa, ki so padle za malo manj kot četrtino, ter cene govejega mesa, ki so se znižale za petino v primerjavi s prvim popisom.

Povprečna vrednost košarice sadja in zelenjave se je glede na prejšnji popis pocenila za 1,28 evra in zdaj znaša 28,54 evra. S tem pa se je povečala tudi razlika med najcenejšo in najdražjo vrednostjo sadno zelenjavne košarice pri posameznih trgovcih, ki trenutno znaša kar 12,56 evra.