V drugem popisu cen košarica najcenejših živil cenejša za 13,5 odstotka

Pri svinjskem mesu, testeninah, siru in krompirju je akcijska cena, ki je veljala ob prvem popisu, postala redna cena. Foto: Twitter

Košarica najcenejših živil je bila ob drugem popisu cen 13,5 odstotka cenejša kot ob prvem, posamezne skupine živil pa so se v povprečju pocenile za sedem odstotkov. Pri nekaterih živilih je akcijska cena postala redna, kar pomeni, da so se pocenili, je bila danes zadovoljna resorna ministrica Irena Šinko. Ocenila je, da gre za učinkovit ukrep.

V drugem popisu cen, ki ga je izbrani izvajalec izvedel 27. septembra, so bila živila v 11 skupinah cenejša, v eni skupni se cene niso spremenile, v treh pa so bila dražja kot ob prvem popisu, je danes v izjavi za medije v Ljubljani povedala ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Šinkova.

Izpostavila je, da je pri svinjskem mesu, testeninah, siru in krompirju akcijska cena, ki je veljala ob prvem popisu, postala redna cena. "Torej so se cene posameznih živil znižale," je dejala.

Povedala je tudi, da jih kupci obveščajo o tem, kako se cene gibljejo naslednji dan po popisu. "Tako bomo v prihodnje spremljali vse, kar nam kupci sporočajo, in v tem smislu ukrepali," je dodala.

Ocenila je, da se je spremljanje cen pokazalo za učinkovit ukrep, s katerim potrošnikom sporočajo primerjavo cen posameznih živil pri posameznih trgovcih.

Irena Šinko: Nezadovoljstva med trgovci ne bo več

Glede prejšnji teden objavljenih statističnih podatkov, da so se cene hrane septembra na mesečni ravni zvišale za en odstotek, je dejala, da njihova primerjava ne kaže, da bi se cena vseh živil povečala. "Učinek spremljanja je pozitiven," je ocenila.

Menila je tudi, da po sestanku s trgovci nezadovoljstva med njimi ne bo več, saj so razjasnili, kateri artikli spadajo v posamezne skupine. Popisovalca bo od zdaj pri popisu spremljal trgovec, obiski popisovalcev pa bodo še vedno nenapovedani.

Ministrstvo je prek zunanjega izvajalca na spletnem portalu Naša super hrana vzpostavilo posebno spletno stran, na kateri lahko potrošniki primerjajo cene izdelkov iz 15 skupin osnovnih živil in petih dodatnih sezonskih pri trgovcih Mercator, Spar, Hofer, Tuš, Lidl in Eurospin. Kot je povedala ministrica, so v enem tednu na spletni strani zabeležili 65 tisoč obiskovalcev.

Razlika v ceni med najcenejšo in najdražjo košarico je znašala 11 evrov, po novem šest

V košarici so kilogram ali liter pšenične bele moke, belega kruha, testenin, mleka, tekočega jogurta, jabolk, krompirja, sončničnega olja in belega sladkorja ter deset jajc, 300 gramov sira, 250 gramov masla ter pol kilograma govejih in svinjskih zrezkov ter piščančjega fileja.

V Hoferju je bilo treba 27. septembra po podatkih s spletne strani za takšno košarico odšteti 40,43 evra, v Lidlu 41,51 evra, v Sparu 43,41 evra, v Eurospinu 43,59 evra, v Tušu 43,66 evra in v Mercatorju 46,37 evra.

Cenovni razkorak med najcenejšo in najdražjo košarico je tako znašal slabih šest evrov, medtem ko je v prvem popisu dosegel skoraj 11 evrov. Takrat je najcenejša košarica v Eurospinu stala 47,38 evra, najdražja v Tušu pa 58,23 evra. Trgovci so bili kritični, da so bile pri popisu narejene napake, po sestanku pa pri popisu zdaj sodelujejo.