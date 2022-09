Pri popisih cen živil v spletnem primerjalniku bodo sodelovali tudi trgovci

Ministrstvo bo projekt primerjave cen nadaljevalo do konca zastavljenega obdobja, to je do konca marca 2023, in ga po potrebi še podaljšalo ter prilagodilo novim okoliščinam.

Foto: Twitter

Ministrica za kmetijstvo Irena Šinko se je danes sestala s predstavniki Trgovinske zbornice Slovenije in šestih trgovcev, ki so vključeni v primerjalnik cen osnovnih živil. Pripombe, o katerih so se dogovorili, bodo upoštevali v metodologiji naslednjih popisov cen, pri katerih bodo sodelovali tudi trgovci.

"Dogovori z današnjega sestanka se bodo po prejemu dodatnih informacij trgovcev v naslednjih dneh upoštevali v metodologiji naslednjega popisa. Pri naslednjih popisih bodo prisotni tudi predstavniki trgovcev, s čimer se bo zmanjšala možnost morebitnih človeških napak. Od naslednjega popisa bo znova objavljena analiza košarice najcenejših živil," so sporočili z ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Sestanek je bil po njihovih navedbah zelo konstruktiven. Trgovci so predstavili odprta vprašanja, ki so se nanašala na metodologijo. "Vsa vprašanja so bila tudi razrešena," so navedli na ministrstvu.

Kot so povzeli, so ugotovili, da večjih napak pri popisu niso zaznali in da so ugotovljena odstopanja sproti odpravili. Ena od napak se je nanašala na poimenovanje določenih živil, ki niso bila popisana, za kar se je ministrstvo trgovcem opravičilo.

Ministrstvo bo projekt podaljšalo in ga prilagodilo novim okoliščinam

Ministrstvo bo projekt primerjave cen nadaljevalo do konca zastavljenega obdobja, to je do konca marca 2023, in ga po potrebi še podaljšalo ter prilagodilo novim okoliščinam. "Prvi odzivi kažejo veliko zanimanje za pregledovalnik in v veliki meri tudi podporo potrošnikov. Prav tako podatki o obisku spletne strani kažejo, da je pregledovalnik zanimiv za veliko število ljudi," so poudarili na ministrstvu.

V okviru vladnih ukrepov za naslovitev draginje je 19. septembra zaživela spletna stran, ki potrošnikom ponuja primerjavo cen osnovnih živil. V košarico izdelkov se uvršča 15 skupin osnovnih živil in pet dodatnih sezonskih. Cene se spremlja pri trgovcih Mercator, Spar, Tuš in Engrotuš, Hofer, Lidl in Eurospin ter pri nekaterih v Avstriji, Italiji in na Hrvaškem. Popisovalci popisujejo redne cene izdelkov in akcijske, če so te na voljo vsem potrošnikom, ter podatke o izpostavljenosti izdelka, ime in blagovno znamko, poreklo, hranilno vrednost in znanke kakovosti.