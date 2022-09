Hofer in Spar protestirata zaradi vladne primerjave cen osnovnih živil

"Najcenejši je Hofer," so se v tej trgovski verigi odzvali na primerjalnik cen osnovnih živil in opozorili na številne nepravilnosti.

"Pri popisu so številne nepravilnosti, ki nas glede na vrednost košarice neustrezno umeščajo. Napake smo že sporočili izvajalcu popisa," so se na primerjalnik cen osnovnih živil, ki so ga v okviru ukrepov proti draginji pripravili na vladi, odzvali v Hoferju. "Najcenejši je Hofer," odgovarjajo, z navedbami napačnih cen ali izpostavljanjem cen neprimerljivih izdelkov pa se po njihovem mnenju kupca ne opremi s pravimi podatki.

V Hoferju so pri trenutnem popisu na spletni strani nasasuperhrana.si z dne 13. 9. 2022 prepoznali številne nepravilnosti, ki jih, kot so zapisali v odgovoru, glede na vrednost košarice neustrezno umeščajo.

"Pri Hoferju sledimo svoji zavezi ponujati izdelke najboljše kakovosti po najboljši ceni. S stalnimi popisi cen izdelkov pri drugih trgovcih zagotavljamo, da so cene primerljivih izdelkov v naših trgovinah najnižje. Pri popisu so številne nepravilnosti – najcenejši je Hofer," so še dodali.

Izbrali dražje testenine in najdražje maslo

Napake so že sporočili izvajalcu popisa in jih nekaj tudi konkretno navedli. "Že na podlagi teh pa bi bila košarica kupljenih izdelkov v Hoferju najcenejša, in sicer 46,08 evra," so novo spletno stran komentirali pri Hoferju.

"Za testenine je bil narejen popis blagovne znamke Barilla po ceni 2,98 evra na kilogram, kar zagotovo ni najcenejša izbira. V ponudbi imamo polžke Cucina Nobile po ceni 1,19 evra na kilogram. Za maslo je bila popisana najdražja izbira (Maslo Irish butter po ceni 2,69 evra na 250 gramov), v ponudbi pa imamo tudi druge ugodnejše izbire, med drugim Avstrijsko čajno maslo po ceni 2,39 evra na 250 gramov," so pri Hoferju navedi primerjave.

Dodali so še: "Če izhajamo iz dejstva (ki ga navaja izvajalec), da se popis izvaja iz kupčevih oči, bi v primeru, da je zaloga na primer najugodnejših polžkov v posamezni trgovini morda pošla, zagotovo izbral cenovno primerljiv izdelek (na primer svedre), ne pa izdelka blagovne znamke Barilla, ki je skoraj trikrat dražji. Naj poudarimo, da so Hoferjejeve najnižje cene že v osnovi na voljo vsem kupcem, ne samo nekaterim, kot to morda navajajo drugi, ki ugodnosti ponujajo zgolj lastnikom kartic zvestobe. Na ustreznost primerjave smo še posebej pozorni, saj se z navedbami napačnih cen ali izpostavljanjem cen neprimerljivih izdelkov kupca ne opremi s pravimi podatki. Naj poudarimo, da pri podjetju Hofer sledimo svoji zavezi ponujati izdelke najboljše kakovosti po najboljši ceni, za kar se bomo trudili tudi v prihodnje."

V popisu pri Sparu niso upoštevali popustov in akcij

"Ukrep spremljanja cen osnovnih živil je nam trgovcem posredoval jasno sporočilo, da kupci pričakujejo odgovorno ravnanje in omejevanje dviga cen osnovnih izdelkov, na kar smo se v Sparu že predhodno odzvali z več ukrepi. Zagotovo je pomembna točnost popisanih cen izdelkov, ki jih mi še preverjamo, ob morebitnih nepravilnostih cen svojih izdelkov bomo o tem obvestili ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano," so v odzivu zapisali iz Spara.

Težko pa komentirajo, kakšna je resnična uporabna vrednost za kupca, saj se cene spreminjajo na dnevni ravni, "poleg tega pa v popisu niso upoštevani različni popusti in akcije, ki jih ob določenih dneh ponujamo trgovci. Kot na primer pri nas 10-odstotni popust na ves nakup (tudi na znižane akcijske cene) vsak konec tedna, ki še dodatno poceni nakup. Menimo, da se bodo kupci o cenah najverjetneje še vedno primorani informirati iz letakov", so še dodali.

Vlada: V Sloveniji je imel najcenejšo košarico osnovnih živil Eurospin, najdražjo pa Tuš

Razkorak med Eurospinom in Tušem je znašal 10,85 evra. A košarica v Eurospinu je bila cenejša le od ene trgovine v Avstriji in ene v Italiji. Če bi vsak izdelek v posamezni državi kupili v trgovini, kjer je najcenejši, pa bi bila košarica vseeno najcenejša v Sloveniji.

Tako kažejo rezultati prvega popisa cen živil, ki so ga popisovalci v Sloveniji izvedli 13. septembra, na Hrvaškem, v Avstriji in Italiji pa 15. septembra, je poročala STA. V košarici so kilogram ali liter pšenične bele moke, belega kruha, testenin, mleka, tekočega jogurta, jajc, jabolk, krompirja, sončničnega olja in belega sladkorja ter 300 gramov sira, 250 gramov masla ter pol kilograma govejih in svinjskih zrezkov ter piščančjega fileja.

Za takšno košarico je bilo treba po vladni metodologiji 13. septembra v Eurospinu odšteti 47,38 evra, v Lidlu 48,25 evra, v Sparu 48,53 evra, v Hoferju 48,88 evra, v Mercatorju 49,67 evra in v Tušu 58,23 evra. Razlika med najcenejšo in najdražjo je 10,85 evra. Gre za šest največjih trgovcev v Sloveniji, ki so jih izbrali za popis. Tega so izvedli v trgovinah trgovcev v Ljubljani, da se lahko primerjajo cene na isti osnovi, na kar vpliva tudi geografska primerljivost.