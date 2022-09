Analiza cen: tako obsežne so podražitve avtomobilov

Tako novi kot rabljeni avtomobili so se v zadnjih letih močno podražili, kar je posledica tako novih tehnologij kot tudi težav v dobaviteljski verigi proizvajalcev. Povprečni novi klasični avtomobil je v Evropi sicer še vedno cenejši kot v ZDA in na Kitajskem, a od leta 2015 se je podražil za 24 odstotkov.

V povprečju se je nov bencinski avtomobil v Evropi od leta 2015 do danes podražil z 35.500 evrov na 44.101 evro, so pokazali podatki analitične družbe JATO Dynamics. To je porast cene za 24 odstotkov. Pričakovano so bile podražitve najvišje v državah, kot je Norveška, kar je tudi posledica davčnih zakonov, ki podpirajo predvsem električna vozila. Ta v raziskavi niso udeležena, saj analiza cen vsebuje le avtomobile z motorji na notranje zgorevanje.

Podražitve vsaj za petino nekaj vsakdanjega

Na Norveškem se je v tem obdobju povprečni klasični avtomobil podražil za 63 odstotkov, v veliki Britaniji ob težavah s funtom za 43 odstotkov, v Nemčiji za 28 odstotkov, v Italiji za 24 odstotkov, na Nizozemskem za 20 odstotkov in podobno.

V ZDA se je cena povprečnega avtomobila od leta 2015 povišala za 15 odstotkov. Letos junija je nov avtomobil v ZDA v povprečju stal 44.641 dolarjev.

Kakšne so cene danes?

Na Kitajskem so leta 2015 kupovali zelo drage avtomobile, saj je bila takrat cena povprečnega avtomobila za deset tisoč dolarjev višja kot v Evropi. V vmesnem obdobju pa so Kitajci prodali veliko majhnih in cenejših vozil, zato so tudi cene v povprečju padle.

Podražitev od leta 2015 do danes tako znaša le pet odstotkov, a samo od leta 2020 do danes so cene na Kitajskem v povprečju poskočile za skoraj tretjino.

Danes povprečni avtomobil na Kitajskem stane 48 tisoč dolarjev, v Evropi in v ZDA pa torej dobrih 44 tisočakov.