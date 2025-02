Inštitut za nutricionistiko je danes podelil nagrade za najbolj inovativna živila leta 2025. Prejelo jih je osem podjetij za deset izdelkov, med njimi je več vrst testenin in mlečnih izdelkov, pa tudi predpripravljeni obroki, namazi in kruh.

Nagrade so prejeli Pekarna Spar za čičerikino copatko, Mlinotest za beljakovinske testenine Mlinotest Active Protein Sedani, Bio dobrote za linijo ekoloških mlečnih izdelkov z okusom banane, Spar za solati Champ in Hot Champ ter Nikino bovlo, Pivka perutninarstvo za piščančjo in veggie solato Mexicana in BioWay za rastlinsko bolognese omako s korenčkom. Posebno nagrado za inovativnost v skupini slovenskih tradicionalnih jedi je prejela Ekološka kmetija Kukenberger za slane štruklje, posebno nagrado za inovativnost pri lokalni pridelavi in predelavi živil pa Lifis za linijo liofilizirane zelenjave.

Nagrade so podelili že enajstič

Inštitut je nagrade za inovativnost podelil enajsto leto zapored. Direktor Igor Pravst je pojasnil, da je namen projekta spodbujanje inovativnosti domačih proizvajalcev pri razvoju živil in potrošnikom zagotoviti pestrejši izbor kakovostnih živil. Pomemben poudarek pri izboru je po njegovih navedbah na ugodni prehranski sestavi, upoštevajo pa tudi druge vidike inovativnosti, na primer prijaznost potrošniku, okolju in ohranjanju tradicionalnih slovenskih jedi.

Razpis za najbolj inovativna živila leta 2026 bo inštitut objavil v drugi polovici letošnjega leta.