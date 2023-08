Zavarovalnice: Pri prijavi škode svetujemo natančnost in čim več dokazil

Zavarovalnice so te dni zasute z zahtevki za povračilo škode, ki so jo povzročili neurja in obsežne poplave. "Prednostno rešujemo primere tam, kjer je bivanje zavarovancev v poškodovanih zgradbah oteženo oziroma sploh ni mogoče," so povedali na zavarovalnici Grawe. Zavarovalnice v en glas priporočajo, da oškodovanci škodo prijavijo čim prej, in jih spodbujajo k prijavi na daljavo.

Kaj lahko naredi zavarovanec, da bo čim prej dobil zavarovalnino, s katero si bo povrnil vsaj del nastale škode? "Škodo naj prijavi takoj, ko je to mogoče," poudarjajo na zavarovalnici Grawe, kjer škodne primere obravnava povečano število sodelavcev, tako notranjih kot tudi zunanjih. Na pomoč škodnim službam so priskočili tudi sodelavci iz drugih oddelkov, dela se tudi popoldne in ob koncu tedna.

"Čeprav imamo za prijavo škode sicer tridnevni rok po njenem nastanku, pa v primeru tovrstnih dogodkov upoštevamo tudi kasnejše prijave," so glede ukrepanja po ujmah pojasnili na Zavarovalnici Triglav.

Na hitrost postopka vpliva tudi način prijave škode, zavarovalnice priporočajo prijave prek spleta, sicer pa so mogoče tudi po pošti ali osebno.

"Za zavarovano osebo je najhitreje in najlažje zahtevek prijaviti prek spletnega obrazca, kar zagotavlja tudi popolnost podatkov," svetujejo pri zavarovalnicah Merkur, Sava in Wiener Städtische. Natančno izpolnjene prijave z vsemi vključenimi podatki – izmerami, opisom škode, popisom stvari in podobnim – ter fotografijami bistveno pripomorejo k hitrejšemu reševanju zahtevka. "Zavarovanci lahko pričakujejo, da bomo njihove zahtevke obravnavali prioritetno. Po prejeti prijavi škode jih bomo predvidoma v roku treh dni povabili k morebitnim dopolnitvam oziroma se bomo z njimi dogovorili za ogled cenilca. Izplačilo bo, če dopolnitve in ogled niso potrebni, izvedeno v nekaj dneh po pregledu zahtevka," pojasnjujejo v Zavarovalnici Sava.

Posredovanje dokazil o škodi

Dokazila, ki jih posredujejo stranke, omogočijo zavarovalnicam, da čim hitreje določijo temelj za izplačilo in pripravijo obračun višine zavarovalnine, pravijo na Triglavu.

Na terenu sicer opažajo, da so stranke s fotografiranjem v veliki meri dokumentirale potek naravnih nesreč in škodo na svojem premoženju. "V primerih, ko zavarovanci nimajo niti fotografij niti drugih dokazil o poškodovanih predmetih, pa pri oceni škode izhajamo iz ogleda obstoječega stanja in na podlagi pogovorov s stranko," pojasnjujejo na Triglavu.

Stranke naj ob prijavi škode predvsem:



- posredujejo fotografije poškodb v notranjosti objekta ter fotografije poplavljenih, poškodovanih in uničenih stvari/prostorov, fotografije nepremičnine, na katerih se vidi hišna številka objekta, pa tudi dokumentacijo in seznam poškodovanih stvari,



- če je varno in mogoče, poškodovane predmete (s)hranijo do prihoda cenilca. Če tovrstnih predmetov zaradi različnih razlogov ob izvajanju postopka cenitve nimajo, bodisi jih niso mogli shraniti bodisi so jih odnesle poplave, oceno škode naredijo na podlagi seznama poškodovanih predmetov in fotografij.

Ukrepi za krajšanje postopkov

Zavarovalnice imajo ustaljene postopke, s katerimi ugotavljajo dejansko stanje in obseg škode.

V tem času so postopke pospešili, pravijo na zavarovalnicah. "Če je le mogoče, izplačamo zavarovalnino brez ogleda kraja škode, v večini primerov zadostuje, da nam zavarovanec pošlje fotografije in opis škode," pojasnjujejo na zavarovalnici Grawe.

Foto: Ana Kovač Postopki prijave škode se niso spremenili, saj so bili že pred tem prilagojeni čim bolj preprosti prijavi ter kasneje tudi hitri in nebirokratski obravnavi zavarovalnega primera, zatrjujejo na Wiener Städtische Versicherung, kjer pa zavarovance prav tako pozivajo, da škodo tudi sami čim bolje dokumentirajo. So pa pri ocenjevanju škode fleksibilni in sprejmejo vse dokaze, ki lahko pomagajo ugotoviti dejansko škodo.

Vse škodne zahtevke po poplavah in neurjih se obravnava in rešuje na podlagi slikovnega materiala in opisa nastale škode. "V primerjavi s predhodnimi obravnavami zavarovalnih primerov je tokrat največja razlika ravno v ogledu škode na terenu in morebitnih zahtevah po podrobnejših dokazilih. So pa takšni škodni primeri rešeni hitreje," so povedali na zavarovalnici Merkur.

Poenostavljeni postopki

Postopke obravnave škode so povsod poenostavili in s tem tudi pospešili. "Pri tem si pomagamo tudi z vse boljšo tehnično podporo, z uporabo dronov, napredno podatkovno analitiko in digitalizacijo poslovanja. Škodo na objektu in opremi ocenimo, če je to le mogoče, na podlagi fotografij, popisa poškodovane opreme zavarovancev in ogleda, brez ponudb za sanacijo in računov za poškodovano opremo. Stroške čiščenja obračunavamo po ocenitvi, tudi v primeru, ko čiščenje opravijo zavarovanci s pomočjo prostovoljcev. Računi v takem primeru torej niso potrebni," zatrjujejo v Zavarovalnici Sava.

A dodajajo, da ne glede na poenostavitev postopka pri obravnavi škode ostajajo dosledni in po potrebi še vedno zahtevajo dodatne dokaze, posameznim primerom pa posvetijo več časa ter angažirajo vse potrebne strokovnjake.

Izplačila zavarovalnine so seveda odvisna od kritja, ki je navedeno na zavarovalni polici. V Triglavu pa dodajajo: "Ob tokratnih škodah, ki so nastale zaradi poplave, so tudi zavarovanci, ki opravljajo čiščenje sami, upravičeni do nadomestila za čiščenje. V primerih, ko zavarovani objekt ni primeren za bivanje, bodo zavarovanci, ki imajo sklenjeno paketno zavarovanje doma, prejeli tudi izplačilo stroškov za začasno namestitev."