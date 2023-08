Vlada znova o ukrepih po ujmi, tudi z bankami in zavarovalnicami

Vlada bo popoldne nadaljevala razmislek in razpravo o ukrepih za pomoč in sanacijo po nedavni ujmi, ki jih bo v četrtek uvrstila v predlog interventnega zakona. Prav tako bodo danes na sestanku s finančnim in zavarovalniškim sektorjem iskali odgovore na vprašanja o finančni konstrukciji ukrepov.

Vlada je pripravo interventnega zakona začela že minuli teden, po napovedih bo predlog dokončno oblikovala v četrtek. Danes tako dokončnih sklepov ni pričakovati.

Med ukrepi, ki so jih kot možne v zadnjem tednu omenjali tako na vladi kot v opoziciji, bi lahko bili vzpostavitev tehničnih pisarn, pospešitev pridobivanja dovoljenj za rekonstrukcije, solidarnostne delovne sobote, pa tudi višja izredna denarna socialna pomoč in nadomestilo plače za tiste, ki so pomagali pri čiščenju poplavljenih podjetij. Prav tako bi zakon lahko prinesel moratorij na posojila oziroma subvencioniranje obresti posojil pri nakupu novih strojev in opreme ter izdaja državnih obveznic.

Premier Robert Golob je v ponedeljkovi večerni oddaji na POP TV za danes napovedal tudi sestanek s predstavniki bank in zavarovalnic. Kot je dejal, sta tako finančni kot zavarovalniški sektor "soudeležena v tej katastrofi tako ali drugače in ljudje so zelo odvisni od njiju".

Dodal je, da imata oba sektorja "strašno odgovornost tudi zaradi tega, ker v resnici poslujeta dobro, in tisti, ki posluje dobro in hkrati so ljudje do njega izpostavljeni in nemočni, in to ne po lastni krivdi, se mora tega jasno zavedati".

Z njim se je strinjal tudi nekdanji premier in predsednik SDS Janez Janša.