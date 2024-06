V ponedeljek zjutraj in dopoldne bodo najmočnejši sunki burje na Primorskem ponekod dosegali hitrost okoli 100 kilometrov na uro, napoveduje Agencija RS za okolje (Arso). Ta je zato za jugozahod države za ponedeljek izdala oranžno vremensko opozorilo. Za torek in sredo pa je zaradi možnih neviht za vso državo izdano rumeno vremensko opozorilo.

Oranžno oz. tretje vremensko opozorilo na štiristopenjski lestvici je Arso za jugozahod države izdal za drugo polovico noči na ponedeljek in vse do nekaj čez 12. uro. Nato je za ponedeljek popoldne za jugozahod Slovenije zaradi burje izdano nekoliko milejše, to je rumeno vremensko opozorilo, burja pa bo ponehala v torek.

Poleg tega se bo po napovedih vremenoslovcev v noči na ponedeljek od jugovzhoda pooblačilo, predvsem v južni in delu osrednje Slovenije bo občasno deževalo.

V ponedeljek bo sprva pretežno oblačno, na jugu bo še nekaj dežja. Čez dan bo na Primorskem precej jasno, tudi drugod se bo popoldne delno razjasnilo. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem dopoldne zmerna do močna burja, ki bo, kot omenjeno, popoldne nekoliko oslabela. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26, na Primorskem okoli 28 stopinj Celzija.

V torek in sredo bo spremenljivo oblačno, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte.