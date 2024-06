Začenja se vročinski val s temperaturami do 38 stopinj Celzija: kako dolgo bo vztrajal? #video

Začenja se prvi letošnji vročinski val. Ta sicer ne bo dolgotrajen, bo pa kljub temu precej izrazit. Najbolj vroč dan bo petek, ko se bo segrelo tudi do 38 stopinj Celzija. Predvsem na jugovzhodu Slovenije lahko padejo junijski vročinski rekordi. Toplotno obremenitev bo v prihodnjih dneh ponekod stopnjevala sopara. V zraku bo vse več puščavskega peska, ki bo vplival na kakovost zraka in zmanjšal modrino neba.

V petek vse do 38 stopinj Celzija

Letos večjemu delu Slovenije z izjemo nižjih delov vzhodne in jugovzhodne Slovenije še ni prineslo temperatur nad 30 stopinj Celzija. To se bo že danes spremenilo. Začenja se namreč prvi letošnji vročinski val.

Danes bo po vsej Sloveniji sončen, oblakov bo zelo malo. Čez dan bo ponekod zapihal jugozahodni veter, ki bo temperature po nižinah dvignil do 30 stopinj Celzija in več. Najbolj vroče bo v Beli krajini, kjer se lahko ogreje do 33 stopinj Celzija.

Še nekoliko bolj vroča bosta sreda in četrtek. Največ vročine pa prinaša petek, ko bodo termometri v večjem delu Slovenije pokazali od 34 do 38 stopinj Celzija. To pomeni, da bi lahko padel tudi kakšen junijski vročinski rekord.

Pokrajina v občini Ribnica Foto: David Florjančič

Vročinski val bo popustil ob koncu tedna

Ob koncu tedna bo vročina verjetno popustila, ob tem pa se bo spet povečala možnost za nevihte. Kako izrazita bo sprememba, je trenutno še negotovo napovedati.

Na Hrvaškem do 40 stopinj Celzija

Vročina bo še veliko bolj kot pri nas neizprosna na Apeninskem in Balkanskem polotoku. Na jugu Italije in v Grčiji, kjer vročina pritiska že več kot dva tedna, se bo lahko v prihodnjih dneh ogrelo vse do 44 stopinj Celzija. Tudi ponekod na Hrvaškem se lahko živo srebro približa 40 stopinjam Celzija.