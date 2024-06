Nad naše kraje se širi vroč afriški zrak, bodo temperature rekordne? #animacija

Animacija prikazuje širjenje vročega afriškega zraka nad naše kraje. Najbolj vroče bo v petek in verjetno bomo dobili nove junijske temperaturne rekorde. Še bolj vroče kot pri nas bo na Apeninskem in Balkanskem polotoku, kjer bodo temperature marsikje presegle 40 stopinj Celzija. Medtem pa so kraji severno od Alp preplavljeni z občutno hladnejšim zrakom. Prav ta hladnejši zrak se bo ob koncu tedna začel spuščati na južno stran Alp, tudi proti našim krajem. Takrat bodo temperature pri nas padle. Tako se bo končal prvi letošnji vročinski val. V prihodnjem tednu kaže na temperature malo nad 25 stopinjami Celzija. Animacija prikazuje gibanje temperatur do začetka prihodnjega tedna.

Bo petek najbolj vroč junijski dan v zgodovini meritev?

V večjem delu Slovenije se je včeraj prvič letos ogrelo nad 30 stopinj Celzija. V Črnomlju so izmerili celo 33 stopinj Celzija. Vročina se bo v prihodnjih dneh samo še stopnjevala. Vrhunec vročinskega vala pričakujemo v petek, na prvi dan koledarskega poletja. Takrat lahko ponekod padejo novi junijski vročinski rekordi.

V petek bodo termometri v večjem delu Slovenije pokazali od 34 do 38 stopinj Celzija. Celo v višje ležečih alpskih dolinah bo krepko nad 30 stopinjami Celzija. Nenavadno toplo pa bo tudi v visokogorju. Na Kredarici bo okoli 18 stopinj Celzija.

Dosedanji junijski temperaturni rekordi



Po podatkih agencije za okolje smo dosedanjo najvišjo junijsko temperaturo zraka v Sloveniji izmerili 28. junija 2022, ko se je v Podnanosu ogrelo do 38,0 stopinje Celzija. V večjem delu Slovenije junijski rekordi segajo v leto 2019, ko so konec meseca v Ljubljani izmerili 36,8 stopinje Celzija. Junijske rekorde so tistega leta izmerili še v naslednjih krajih: v Osilnici (36,4), Murski Soboti (36,0), Celju (35,8), Mariboru (35,6), Kočevju (35,1) in Postojni (34,1 stopinje Celzija).



V nižjih delih Dolenjske in Bele krajine je bilo še nekoliko bolj vroče junija 2021. V Dobličah pri Črnomlju so izmerili 35,8, v Novem mestu 35,3 stopinje Celzija. Ravno na jugovzhodu Slovenije je tudi ta petek teden največ možnosti, da bodo preseženi dosedanji junijski rekordi.