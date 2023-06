Zakon o zdravstvenem zavarovanju: poslanci se strinjajo z vlado

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Poslanci DZ so danes opravili drugo obravnavo predloga novele zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki predvideva ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Sprejeli so vsa dopolnila vlade, tudi dopolnilo o proračunski varovalki v višini do 240 milijonov evrov. O noveli zakona bodo poslanci glasovali na naslednji seji DZ.

Predlog novele zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki so ga vložili poslanci Svobode, predvideva ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in njegov prenos v obvezno zavarovanje v obliki plačil obveznega zdravstvenega prispevka v enotnem fiksnem znesku 35 evrov mesečno. Po prvotnem predlogu je bil začetek izvajanja predviden za 1. september, matični odbor pa je na predlog vlade sprejel dopolnilo, ki začetek zamika na 1. januar 2024.

Po besedah Tamare Kozlovič (Svoboda) se z novelo zakona zasleduje več ciljev, med katerimi je poleg začasne zamrznitve višine prispevka za dopolnilno zdravstveno zavarovanje izpostavila preprečitev morebitnega poslabšanja položaja bolnikov in morebitnih zdravstvenih socialnih stisk ter ohranitev enakih pravic zavarovancev brez dodatnih finančnih obremenitev. Med prioritetami, ki bi se jih v prihodnje morala lotiti vlada, pa je med drugim izpostavila skrb za vzdržen javni zdravstveni sistem in povečanje dostopnosti do zdravstvenih storitev.

Poslanska razprava se je razvnela pri obravnavi vladnega dopolnila k 11. členu predloga novele, ki se nanaša na zagotavljanje kritij prihodnjih potreb Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). S tem namenom vlada predlaga varovalko, po kateri se za uravnoteženje finančnega načrta ZZZS v letu 2024 iz proračuna nameni do 240 milijonov evrov.

Po mnenju Zvonka Černača (SDS) takšnega dopolnila ni mogoče podpreti, saj bo ta le še dodatno obremenil žepe državljanov, in sicer bistveno bolj, kot so obremenjeni danes. Sredstva za uravnoteženje finančnega načrta ZZZS v prihodnjem letu bo namreč treba zagotoviti iz javnih sredstev, to pa pomeni, da bo novi prispevek posredno, preko višjih davkov, udaril po žepu tudi državljane, je izpostavil.

"Namesto prostovoljnega dopolnilnega zavarovanja po tem zakonu uvajate obvezno dopolnilno zavarovanje, finančno pa bo povprečen družinski proračun bistveno bolj obremenjen, kot je danes. Za posameznika bo povsem vseeno, ali bo obremenitev plačal preko višjih davkov ali neposredno," je bil kritičen Černač.

Medtem ko so v opoziciji med razpravo opozarjali, da predlog novele ne predvideva ukinitve dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, temveč zgolj njegovo preoblikovanje, dopolnilno zavarovanje pa bi bilo po novem obvezno, pa so v koaliciji izpostavljali, da se je vlada morala odzvati na predlog povišanja premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, ki so ga predlagale zavarovalnice.

S prenosom dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja na ZZZS bodo upravičenci privarčevali do 120 evrov na leto, je izpostavila poslanka Svobode Monika Pekošak. S tem ukrepom se ščitijo ljude, da ne bodo plačevali več kot doslej ter ustavlja prihodnje dvige premij zdravstvenega zavarovanja, je izpostavila Pekošakova, med glavnimi nalogami države pa je med drugim izpostavila zagotavljanje vzdržnega zdravstvenega sistema in iskanje finančnih rezerv na strani odhodkov.

Mojca Šetinc Pašek (Svoboda) pa je med drugim spomnila, da se s preoblikovanjem ali ukinjanjem dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja ukvarjajo malodane vse vlade zadnjih dvajset let. Opekel se je tudi marsikateri minister, je dodala. "O tem, kako velik je zasebni finančni interes, da sedanji sistem zdravstvenega zavarovanja ostane nedotaknjen, svojsko govori informacija, ki sem jo zasledila v medijih, da je bilo samo ob tem današnjem predlogu novele in današnjih dopolnilih zabeleženih skoraj 150 registriranih lobističnih stikov," je med drugim poudarila Šetinc Paškova.