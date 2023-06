Zadnja seja DZ pred parlamentarnimi počitnicami: Golob bo odgovarjal poslancem

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Premierju Robertu Golobu bodo poslanska vprašanja na tokratni redni seji DZ postavili poslanci Gibanja Svoboda, SDS in NSi.

DZ bo s poslanskimi vprašanji premierju Robertu Golobu in ministrom danes začel zadnjo redno sejo pred parlamentarnimi počitnicami. Premier Golob bo tokrat odgovarjal na vprašanja o gradnji drugega bloka jedrske elektrarne Krško, krajšanju čakalnih vrst v zdravstvu, infrastrukturnih projektih ter gospodarskem okolju in razmerah na trgu dela.

Poslanec SDS Danijel Krivec bo predsedniku vlade zastavil vprašanje o infrastrukturnih projektih in zastojih na avtocestah.

V poslanski skupini NSi bodo premierju postavili dve vprašanji. Poslanko Vido Čadonič Špelič bo ob vse daljših čakalnih vrstah v zdravstvu zanimalo, zakaj vlada v krajšanje čakalnih vrst ne vključi vseh zdravstvenih izvajalcev v Sloveniji.

Poslanec Janez Žakelj pa bo premierja povprašal o "alarmantnem poslabšanju slovenskega gospodarskega okolja in razmer na trgu dela". Zanimalo ga bo, ali vlada pripravlja celovit akcijski načrt, kaj bo naredila za izvedbo investicij za vzdrževanje in razvoj cestne in železniške infrastrukture ter kako bodo okrepili dialog med socialnimi partnerji.

Poslanka Svobode Nataša Avšič Bogovič pa bo svojemu strankarskemu šefu zastavila vprašanje o izgradnji drugega bloka krške nuklearke.

Obravnavali bodo tudi več predlogov

Poslanci bodo sicer na tokratni redni seji DZ obravnavali predlog novele interventnega zakona za zagotovitev stabilnosti zdravstva, ki prinaša plačevanje po realizaciji le za izbrane, in ne več vse opravljene zdravstvene storitve. Na poslanskih klopeh bo tudi predlog novele zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki predvideva preoblikovanje dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja.

Na dnevnem redu bodo med drugim tudi predlog vladnega zakona o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije, predlog novele zakona o šolski prehrani in predlog sprememb zakona o osnovni šoli ter akt o odreditvi parlamentarne preiskave o kanalu C0.