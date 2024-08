Zagorelo v stanovanjski hiši, med gašenjem poškodovan moški

Kot so pojasnili na PU Novo mesto, se je požar s pomožnega objekta razširil na drvarnico in stanovanjsko hišo. Med začetnim gašenjem je občan dobil opekline, zato so ga oskrbeli v novomeški bolnišnici. Kriminalisti in kriminalistični tehniki Sektorja kriminalistične policije PU Novo mesto so opravili ogled požarišča in po prvih ugotovitvah izključili tujo krivdo.

Po njihovih navedbah je bil vzrok požara napaka v električni napeljavi. Okoliščine še preverjajo, ugotovitve pa bodo posredovali pristojnemu tožilstvu, so še navedli na PU Novo mesto.