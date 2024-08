Ogenj je zajel posestvo znanega latinskoameriškega glasbenika Marca Anthonyja in uničil tri bungalove. Pevca in njegove družine v času požara na srečo ni bilo doma, njegove zaposlene pa so evakuirali iz hiše, poroča TMZ.

Na posestvu pevca Marca Anthonyja v Dominikanski republiki je v četrtek izbruhnil požar. Nekaj minut kasneje so bili na kraju že gasilci, ki so ogenj uspeli pogasiti. Velik oblak dima je bilo mogoče opaziti več kilometrov stran.

Škoda je nastala na treh bungalovih, kjer je požar izbruhnil, medtem ko hiša ni poškodovana, je za TMZ povedal tiskovni predstavnik 55-letnega pevca.

V času požara pevca in njegove družine ni bilo doma, zaposlene pa so iz hiše evakuirali in so na varnem. Zakaj je izbruhnil požar, zaenkrat še ni znano, izvedli bodo raziskavo.

REITERAMOS | 🔴



🔹️Un gran incendio se desató durante la tarde del jueves en la mansión del cantante Marc Anthony y su esposa, la modelo paraguaya, Nadia Ferreira, en Casa de Campo Resort and Villas, en República Dominicana.



🔹️Más detalles en la nota 👇🏻… pic.twitter.com/hADrSk9Oen — El Nacional (@elnacionalpy) August 8, 2024

Anthony in njegova takratna žena Shannon De Lima sta hišo v Dominikanski republiki kupila leta 2004. Posestvo, imenovano El Oasis oziroma Oaza, obsega deset tisoč kvadratnih metrov in lahko gosti 24 ljudi.

Potem ko sta se z De Limo leta 2017 razšla, je pevec lansko leto že četrtič stopil pred oltar. Poročil se je z 31 let mlajšo manekenko Nadio Ferreira, s katero imata sina Marca. Anthony ima iz prejšnjih zakonov šest otrok.