Pevec Boštjan Dermol že nekaj časa ustvarja kot samostojni glasbeni ustvarjalec. Pot ga je od frontmana slovenske zasedbe Nude popeljala v odkrivanje glasbe na malce drugačen način. Jeseni namerava izdati svoj albumski prvenec, na katerem je 13 skladb, do zdaj je že ponudil nekaj singlov, spregovoril pa je tudi o tem, zakaj se je odločil za samostojno pot. "Čeprav so tematike trpke narave, izraz temnejši, a globok in umirjen, je pod črto album upanja, svetlobe, moči in želje," je povedal v pogovoru za Siol.net.

Pred nekaj tedni ste izdali novo skladbo Za vedno, ki je tudi del vašega prihajajočega albuma Q, o čem govori?

Poznopoletna sladko trpka žalostinka v poletni, lahkotni obleki. Govori o ljubezni, večnem prijateljstvu, minevanju in upanju, četudi utopičnem, večnem upanju in hrepenenju ponovitve lepih trenutkov, želji po ponovnosti neponovljivega. Pod črto je zgodba o ljubezni, ki jo nosimo v sebi, o spominih na ljube osebe, s katerimi smo preživeli toliko lepega.

Jeseni prihaja vaš novi samostojni album Q, zakaj tak naslov in koliko pesmi bo na njem?

Na albumu je 13 skladb. Črka Q simbolizira veliko stvari. Lahko je okrajšava za vprašanje, kar je tudi najpomembnejša razlaga in prav zaradi tega sem se je oklenil. V šahu je oznaka za kraljico, kar je tudi več kot na mestu glede namena in vsebine celotnega albuma. V fiziki je oznaka za toploto. Toplota (Q) je energija, ki ob stiku dveh teles z različnima temperaturama spontano prehaja s telesa višje temperature na telo z nižjo (drugi zakon termodinamike). Torej greje. Sam imam še več razlag, verjamem, da bo vsak našel svojo, predvsem ob poslušanju skladb z albuma.

"Album je nastajal tri leta in več, tematika je enaka kot v pesniški zbirki Trilogija. Povezujejo ga morje, nebo in razmislek o vsem, kar je bilo in kar je." Foto: Mediaspeed

Menda ste naslov albuma sanjali, lahko pojasnite to zgodbo?

Ponavadi se take ideje rodijo kot vizija, sanje, razodetje. Dolgo časa sem razmišljal o tem, kako naj album poimenujem, kaj je skupna točka, rdeča nit vseh skladb. Sanjal sem črko, simbol, njen pomen, kako je drugačna od črke O, od števila 0. Q se je sam geometrično ponudil, poleg vsebinskega konteksta, ki zajema širok nabor konotacij. Je pot, po kateri prideš, vstopiš vanj in se v njej lahko vrtiš, po njej krožiš, a ima odcep, pot v krog in možnost izhoda iz tega.

Bili ste član in frontman zasedbe Nude, odločili pa ste se stopiti na samostojno pot. Je bil prehod težek, kaj so bile stvari (lahke ali težke), ki so vas najbolj presenetile?

Odločitev ni bila nenadna, v preteklosti sem večkrat nastopal sam, izven skupine, ideja o samostojnem glasbenem izrazu je tlela dlje časa, se medila. Naključij ni, prišel je pravi trenutek, okoliščine in nuja po tovrstnem lastnem, iskrenem izrazu. Foto: Igor Milinkovič

V kakšni zvrsti ustvarjate oziroma boste nadaljevali kot glasbenik?

V iskreni, čustveni, osebnoizpovedni. Je to žanr? Album je eklektičen, ni značilno enožanrski, je preplet različnih izrazov, kjer je v prvi vrsti vokal in jasna zgodba, pripoved, sporočilo, impresija, podprta s klavirjem, kitaro, mestoma orkestralna, vse v funkciji podajanja čustev. Fluid vseh deležnikov, energija izraznosti ujeta v neponovljivem trenutku.

Katerih tematik se boste dotikali in o njih peli v prihodnje, na novem albumu?

Pretežno o ljubezni, hrepenenju, minevanju, spominih, smislu obstoja in zastavljanju vprašanj. Čeprav so tematike trpke narave, izraz temnejši, a globok in umirjen, je pod črto album upanja, svetlobe, moči in želje. Album je nastajal tri leta in več, tematika je enaka kot v pesniški zbirki Trilogija. Povezujejo ga morje, nebo in razmislek o vsem, kar je bilo in kar je.

Šli ste čez težko obdobje, ki vas je tudi zaznamovalo. Kako gledate na ta čas in ali vam ta izkušnja pomaga pri ustvarjanju novega materiala, vašem vsakdanjem življenju in delu nasploh?

Življenje je premočrtno, teče samo naprej, dokler se ne ustavi, dokler ne pride do končne postaje. Vse na njegovi poti so izkušnje, spomini. Skozi prizmo realnosti, resnice, zgodovina ne obstaja, prihodnosti ni, vse kar je, je zdaj. Vsak izmed nas je sestavljen iz podedovane genetike, izkušenj, zgodb. Od nas samih je odvisno, kaj bomo z njimi. Moja izbira je bila, da poskusim iz tega narediti nekaj novega, trajnega, lepega. Nekaj, kar bogati moje in življenja bližnjih.

"Hvaležen sem za vse te nevidne niti, ki nas vežejo, za dobroto v ljudeh. In za skupaj prehojene poti na poti do večnosti," pove Dermol. Foto: Tomaž Črnej

Kdo so bili ljudje, ki so vam in vam še stojijo ob strani?

V prvi vrsti družina, redke ljube osebe, ki jih imam, pravi, iskreni in dobri prijatelji in dobri ljudje, ki so ves čas tu. Že leta delimo ta planet in zgodbe naših življenj se ves čas prepletajo. Hvaležen sem za vse te nevidne niti, ki nas vežejo, za dobroto v ljudeh. In za skupaj prehojene poti na poti do večnosti.

Kaj vam pomeni prijateljstvo?

Da so prijatelji družina, ki si jo izberemo sami, pregovorno velja tudi v resnici. Kdor meni, da ima veliko prijateljev, nima nobenega. Prijateljstvo je težko razložiti. Je nevidna vez med ljudmi, ki se čutijo, razumejo, sprejemajo, spoštujejo in se imajo radi. Resnično, iskreno radi. Ljubezen je nevidna sila v različnih oblikah. Aristotel pravi, da je prijateljstvo ena duša v dveh ljudeh. Prijateljstvo podvoji veselje in prepolovi trpljenje. Prijatelj je nekdo, s katerim si lahko v tišini sam, v dvoje.

Prijateljstvo podvoji veselje in prepolovi trpljenje, je prepričan Dermol. Foto: Tomaž Črnej

S čim se ukvarjate v prostem času?

Predvsem ga rad preživljam v družbi družine in prijateljev. Jadranje, knjige, filmi, potovanja. Definicija prostega časa se dandanes bistveno razlikuje od preteklih dni, vse je nekako prepleteno.

Kaj oziroma kdo vam prinaša/daje največje zadovoljstvo in srečo?

Druženje z ljubimi ljudmi in skupne prehojene poti.

