Zaradi nestabilnih razmer v letu 2020 in povsem nejasne prihodnosti se odpovedi dogodkov, festivalov in prireditev v Sloveniji ter po svetu kar vrstijo. Eden od največjih prodajalcev vstopnic pri nas Eventim, ki letno razpolaga z vstopnicami za več kot 3000 dogodkov pri nas in po Evropi, je od začetka marca do danes prestavil ali odpovedal več kot 500 prireditev. Poletje je sicer izgubljeno, organizatorji pa se sedaj ozirajo v jesen in upajo, da bo ta bolj prijazna.

"Naše podjetje se spoprijema s stoodstotnim izpadom prometa ter z dodatnimi stroški zaradi vračil. Trenutna situacija je za organizatorje in za nas zelo negotova in zaradi tega pričakujemo dodatne odpovedi predvsem večjih dogodkov v tem letu," je povedala Nicole Radermacher, izvršna direktorica pri Eventimu.

Pri Eventimu se v teh dneh spoprijemajo s tretjim valom odpovedi dogodkov, od začetka marca pa do danes so jih odpovedali že več kot 500, nazadnje so dokončno odpovedali tudi znani festival Exit.

Tudi Franjo bo treba izpeljati drugače. Foto: Vid Ponikvar

Nekatere prireditve so odpovedane, druge zgolj prestavljene. Prestavljen je tudi maraton Franja, ki je nov datum dobil v prvem septembrskem vikendu.

"Imamo pripravljeni dve verziji - tisto pravo verzijo maratona Franja, kjer se bo meril čas, in tako imenovano korona verzijo, ki bo potekala nekoliko drugače kot tekmovalna. Za kakšno obliko prireditve se bomo odločili, bo znano približno 14 dni pred prireditvijo, ko bomo imeli tudi pogovor z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje (NIJZ)," je dejal Gorazd Penko, direktor Maratona Franja.

Organizator Ljubljanskega maratona: vse, kar spada k prireditvi, odpade

Protikoronski ukrepi so težava tudi za organizatorje Ljubljanskega maratona - že zdaj je jasno, da bo udeležba letos daleč od rekordne, a želja po izvedbi maratona vseeno ostaja.

"Pripravili smo poseben sistem, praktično dva predloga - en je virtualni, ki na nek način že poteka, ta, drugi, pa je v realnosti in je odvisen od kronometra in štartnih pozicij, kjer naj bi štart potekal več kot štiri ure," je povedal Gojko Zalokar, direktor Timinga Ljubljana.

Tega prizora na maratonu v prestolnici letos ne bomo videli. Foto: Vid Ponikvar

Pod vprašanjem so tudi obstoječe dolžine - za desetkilometrski tek bi se lahko zgodilo, da bi ga speljali dan pred polmaratonom in maratonom, odpadli bi lahko vsi otroški teki, sejma v obliki, kot je bil, ne bo in bi se preselil v virtualno resničnost. Organizatorji ostajajo v iskanju neštetih odgovorov.

"Kako deliti štartne številke in materiale, ali imeti okrepčevalnice ali ne, ali imeti podelitev medalj in drugega materiala v cilju ali ne, kar pomeni, da pride tekmovalec na prizorišče, odteče in gre. Torej vse tisto, kar spada k prireditvi, v tem primeru odpade," pravi Zalokar.

"Skoraj ni strokovnjaka, ki ne bi pričakoval novih primerov jeseni," je povedala Tatjana Lejko Zupanc. Foto: STA

Brez svojega dogodka so ostali tudi vsi podporniki enakopravnosti – Ljubljana Pride bi moral potekati že junija, a je njegova jubilejna, 20. edicija, prestavljena na 26. september.

Po napovedi predstojnice Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja Tatjane Lejko Zupanc bo zgodnja jesen najbolj idealen čas za organizacijo dogodkov, še posebno, če se bo število priliva novih okužb zmanjšalo.

"Skoraj ni strokovnjaka, ki ne bi pričakoval novih primerov jeseni. Zelo optimistično bi bilo misliti, da tega ne bi bilo več, tako da glede na epidemiologijo sicer respiratornih okužb lahko rečemo, da bo najbolj varen mesec september ali pa prva polovica oktobra, v drugi polovici pa se že začenja pojavljati gripa," je povedala Lejko Zupančeva.