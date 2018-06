Vse več groženj izpostavljenim posameznikom: "Kot da nasilniški del politične elite išče nove tarče"

Grožnje s smrtjo ob še drugih sovražnih odzivih je po tem, ko so na ljubljanski filozofski fakulteti v imenu solidarnosti in enakosti med spoloma za slovnični spol v svojih pravilnikih sprejeli uporabo ženske oblike, po elektronski pošti prejel dekan filozofske fakultete, sociolog dr. Roman Kuhar.

Kuverto z belim prahom in žaljivim, napadalnim zapisom je prejšnji teden dobila antropologinja dr. Svetlana Slapšak.

Sovražno elektronsko sporočilo, ki je temeljilo na nacionalističnih izhodiščih, je prejel tudi umetniški direktor Slovenskega mladinskega gledališča Goran Injac. In to na dan (27. maj), ko je v medije prišla novica o skupini neonacistov z imenom Spodobni ljudje, ki je na festivalu v Brnu na Češkem 26. maja prekinila predstavo Naše nasilje in vaše nasilje režiserja Oliverja Frljića.

Fotografija je s protesta Brez strahu. Proti politiki sovraštva, ki ga je 31. maja organizirala civilna družba.

Pogroma žaljivk, besednih napadov in sovraštva sta bili zaradi svojega dela deležni tudi letošnji Prešernovi nagrajenki, umetnici Maja Smrekar in Simona Semenič. Že dolgo pa je tarča sovražnosti tudi pravnica in aktivistka Barbara Rajgelj, podobno tudi umetnik Janez Janša.

V predvolilnem času je na Twitterju o verbalnih napadih, ki jih doživlja, pisala tudi kandidatka SDS Alenka Gotar.

Za komentar o porastu sovražnega govora, ki smo mu priče v javnem prostoru, smo se obrnili na pravnico in aktivistko Barbaro Rajgelj in raziskovalko z Mirovnega inštituta in izredno profesorico na fakulteti za družbene vede dr. Mojco Pajnik.



Barbara Rajgelj, pravnica in aktivistka

Kje vidite razloge za vse bolj prisoten sovražni govor v javnem prostoru?

V predvolilnem času je grob, žaljiv in nasilniški govor postal orodje političnega boja. Sovražni govor so v politični diskurz uvedle desne stranke, zlasti SDS, SNS in SLS. Produkcija sovraštva je bila v zadnjem letu ali dveh organizirana in Foto: Arhiv Siol orkestrirana ter finančno in medijsko podprta. V zadnjem času opažam, da različne grožnje prejemajo tudi posamezniki in posameznice z desne strani. Zdi se, da se je iskra z desne razplamtela in začenja goreti na vse strani.

Vsako spodbujanje nestrpnosti, diskriminacije in nasilja je nedopustno, ne glede na to, ali prihaja z leve ali desne, pri tem pa ne smemo pozabiti, kdo je generator sovraštva, saj se mu brez jasne opredelitve sidrišč in razlogov v prihodnje ne bomo mogli upreti.

Del problema je prav gotovo tudi zelo liberalna ureditev sovražnega govora v kazenskem zakoniku iz leta 2012, sodišča in tožilstvo pa jo interpretirajo na način, ki je na robu ustavnosti. Po ustavi je protiustavno vsakršno spodbujanje neenakopravnosti ter razpihovanje sovraštva in nestrpnosti, zakonodaja in pravna praksa pa zlasti sovražnega govora na spletu pravzaprav ne sankcionirata. Raziskave kažejo, da smo do sovražnega govora poleg Cipra najbolj popustljiva evropska država.

Groženj in besednih napadov so bili v zadnjem času deležni tudi družboslovci in umetniki.

V predvolilnem času sem zaznala, da tarče niso bili več le politiki, temveč zlasti predstavniki civilne družbe. Kot da nasilniški del politične elite išče nove tarče: umetnice, nevladnike, aktiviste, intelektualke, celo športnike druge narodnosti ... Da sta grožnje prejela dr. Svetlana Slapšak in dr. Roman Kuhar, ni naključje, oba sta pripadnika manjšine, ki s svojo javno držo politike opominjata, da se da tudi drugače, ne le s pritlehno govorico in politikami, ki so sovražne do ljudi.

Očitno dueli med politiki različnih prepričanj ne zadoščajo več, v areno je treba zvleči nove grešne kozle, lahke tarče brez najetih svetovalcev, odvetnikov in PR-agencij. Hkrati je te napade treba razumeti tudi kot poskus odvzema avtoritete in poguma intelektualcem, ki so v tem distopičnem kaosu še zadnji, ki opozarjajo, da se nasilje in vojne ne rodijo čez noč, ampak se zanetijo postopoma, z organiziranim spodbujanjem sovraštva.

Pri tem vprašanju je velik problem anonimnost profilov, opozarjate.

Drži. Anonimnost ima na eni strani pomembno funkcijo nadzora v demokratičnem procesu, saj omogoča opozarjanje na krivice, protipravnost, korupcijo. Žal pa so njena posledica tudi popolna netransparentnost in neodgovornost za posledice delovanja na spletu. S temi vprašanji se bo v prihodnje pravo moralo intenzivneje ukvarjati, saj so pravica do osebne integritete, informiranosti, pa tudi do uveljavljanja učinkovitih pravnih sredstev zaradi anonimnosti tako načete, da postajajo mrtve črke na papirju.