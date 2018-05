Protest v Ljubljani: "Sejanje strahu, sovražnosti in laži vodi v totalitarizem" #foto

"Tu sem, ker je nedopustno žaliti človeka zaradi barve kože, vere, spolne naklonjenosti in ker je nedopustno posegati v človekove pravice, ki veljajo za vse. Tu sem, da odločno rečem NE preziru, sovraštvu, nagovarjanju k nasilju," je dejala ena od udeleženk protesta.

Starejši gospod se je z vlakom pripeljal z dolenjske. "Za red v državi, da normalno in varno živimo," je dejal.

"Prvi razlog zakaj sem danes tu je, ker želim spremeniti trenutno politično in kulturno situacijo, ki se že predolgo časa odvija v naši (prelepi) državi. Drugi razlog pa, da do zdaj še nisem bila na demonstracijah," je povedala mlajša udeleženka protesta.

V koaliciji so poudarili, da politične stranke pri organizacij demonstracij ne sodelujejo, prav tako med govorci ne bo politikov. A so predstavniki koalicije pojasnili tudi, da so demonstracije tudi poziv k udeležbi na volitvah in da so pred volitvami ne le primerne, ampak nujne, ker je netenje sovraštva in deljenje ljudi postalo ključni instrument boja za oblast.

Foto: Bojan Puhek

