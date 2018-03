Vrhovno sodišče o veljavnosti referenduma o drugem tiru

Pobudnika referenduma o drugem tiru Vilija Kovačiča bo pred vrhovnim sodiščem zastopala odvetnica Lucija Šikovec Ušaj. Foto: STA

Vodja gibanja Davkoplačevalci se ne damo Vili Kovačič je pritožbo na vrhovno sodišče vložil dan po tistem, ko je Državna volilna komisija (DVK) objavila končno poročilo o izidu glasovanja na referendumu o zakonu o drugem tiru.

Pri obravnavi Kovačičeve pritožbe so se vrhovni sodniki obrniti tudi na ustavno sodišče, ki je ugotovilo, da so deli referendumske zakonodaje neustavni.

Ustavno sodišče delno pritrdilo Kovačiču

Med drugim je ustavno sodišče deloma pritrdilo Kovačičevim trditvam, da vlada za referendumsko kampanjo ne sme koristiti proračunskih sredstev oziroma jih lahko le, če v kampanji v svojih informacijah predstavlja tako razloge, ki zakon podpirajo, kot tiste, ki mu nasprotujejo.

Ustavno sodišče sicer ni niti ugotavljalo niti presojalo o tem, ali je v konkretnem referendumskem postopku o zakonu o drugem tiru vlada ravnala v skladu z opisanimi zahtevami. O tem bo po pričanjih Kovačiča, premierja Mira Cerarja in vodje projekta drugi tir Jureta Lebna odločalo vrhovno sodišče.

Možnosti za razplet so tri. Vrhovni sodniki lahko Kovačičevo pritožbo zavrnejo, lahko ji ugodijo in razveljavijo glasovanje, čemur bi sledil nov referendum, tretja možnost pa je, da vrhovno sodišče ugodi pritožbi, razveljavi glasovanje in samo ugotovi izid referenduma.

Kovačiča bo pred vrhovnimi sodniki zastopala odvetnica Lucija Šikovec Ušaj, vlado in DVK pa bo zastopalo državno odvetništvo.